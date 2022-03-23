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Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779588141.html
Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий
Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий - РИА Новости, 23.03.2022
Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:21
2022-03-23T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
армия
признание днр и лнр в россии
общество
андрей картаполов
владимир шаманов
александр карелин
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Авторами инициативы выступила фракция "Единая Россия", в частности, сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов. Правительство РФ поддержало инициативу. Изменения вносятся в закон "О ветеранах".Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. "Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан", - добавил он.
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армия, признание днр и лнр в россии, общество, андрей картаполов, владимир шаманов, александр карелин, луганская народная республика, россия, украина, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
11:21 23.03.2022 (обновлено: 11:45 23.03.2022)
 
Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий

Госдума приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Авторами инициативы выступила фракция "Единая Россия", в частности, сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов. Правительство РФ поддержало инициативу. Изменения вносятся в закон "О ветеранах".
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. "Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан", - добавил он.
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