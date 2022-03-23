https://ria.ru/20220323/ukraina-1779588141.html

Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий

Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий - РИА Новости, 23.03.2022

Госдума признала участников спецоперации ветеранами боевых действий

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:21

2022-03-23T11:21

2022-03-23T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

армия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.Авторами инициативы выступила фракция "Единая Россия", в частности, сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов. Правительство РФ поддержало инициативу. Изменения вносятся в закон "О ветеранах".Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. "Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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