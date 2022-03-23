https://ria.ru/20220323/ukraina-1779585020.html
Российские военные уничтожили два комплекса "Точка-У" на окраине Киева
Российские военные уничтожили два комплекса "Точка-У" на окраине Киева - РИА Новости, 23.03.2022
Российские военные уничтожили два комплекса "Точка-У" на окраине Киева
Российская авиация и ракетные войска за сутки уничтожили 97 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:09
2022-03-23T11:09
2022-03-23T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска за сутки уничтожили 97 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева", — сказал генерал.Он добавил, что также удалось уничтожить восемь зенитных ракетных комплексов, включая шесть "Буков-М1", один С-300 и одну боевую машину ЗРК "Оса", десять командных пунктов, восемь орудий полевой артиллерии и три станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html
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Минобороны об уничтожении 97 военных объектов Украины, в том числе двух ракетных комплексов "Точка-У"
Авиация и ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 97 военных объектов Украины, в том числе два тактических ракетных комплекса "Точка-У" на северной окраине Киева, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева", - сказал генерал.
2022-03-23T11:09
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безопасность, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:09 23.03.2022 (обновлено: 12:23 23.03.2022)
Российские военные уничтожили два комплекса "Точка-У" на окраине Киева
Представитель Минобороны России Конашенков заявил об уничтожении за сутки 97 объектов ВСУ