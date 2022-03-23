https://ria.ru/20220323/ukraina-1779581996.html

Российские войска ведут бои за Новомихайловку

Российские войска ведут бои за Новомихайловку - РИА Новости, 23.03.2022

Российские войска ведут бои за Новомихайловку

Подразделения российских войск ведут бои за Новомихайловку, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:57

2022-03-23T10:57

2022-03-23T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск ведут бои за Новомихайловку, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Украинские войска неоднократно обстреливали со стороны этого села населенные пункты ДНР.Кроме того, добавил Конашенков, накануне вечером армия России ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей с Запада.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска поразили 97 объектов украинской военной инфраструктуры."Российскими средствами ПВО за сутки сбиты в воздухе: украинский Су-24 в районе города Изюм, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактара ТБ-2" в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького", — продолжил Конашенков.Также вертолеты Ка-52 и Ми-28н в ходе ночных ударов уничтожили восемь танков, пять БМП и БТР, девять автомобилей и тягачей, три дота, семь орудий полевой артиллерии и минометов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

донецкая народная республика

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении 97 военных объектов Украины, в том числе двух ракетных комплексов "Точка-У" Авиация и ракетные войска ВС РФ за сутки уничтожили 97 военных объектов Украины, в том числе два тактических ракетных комплекса "Точка-У" на северной окраине Киева, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева", - сказал генерал. 2022-03-23T10:57 true PT2M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, украина