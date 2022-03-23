10:14 23.03.2022 (обновлено: 10:39 23.03.2022)
Украинские войска лишены возможности проводить ротацию, заявил Пушилин
Пушилин: подразделения ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери и утратили возможность восполнять их, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"С нашей стороны, со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери", — сообщил глава республики.
Пушилин подчеркнул, что "спецоперация продвигается с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.