https://ria.ru/20220323/ukraina-1779572586.html

Украинские войска лишены возможности проводить ротацию, заявил Пушилин

Украинские войска лишены возможности проводить ротацию, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска лишены возможности проводить ротацию, заявил Пушилин

Украинские войска несут серьезные потери и утратили возможность восполнять их, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:14

2022-03-23T10:14

2022-03-23T10:39

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери и утратили возможность восполнять их, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин подчеркнул, что "спецоперация продвигается с учетом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, россия