https://ria.ru/20220323/ukraina-1779564033.html

Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением - РИА Новости, 23.03.2022

Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Минобороны опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:05

2022-03-23T09:05

2022-03-23T10:29

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

космос - риа наука

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров.Уточняется, что удар нанесли противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолеты Ка-52 нанесли удар по складу вооружения ВСУ Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. 2022-03-23T09:05 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, космос - риа наука, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"