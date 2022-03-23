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Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779564033.html
Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением
Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением - РИА Новости, 23.03.2022
Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением
Минобороны опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:05
2022-03-23T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
космос - риа наука
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров.Уточняется, что удар нанесли противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779522900.html
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Мадина Моргоева
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Вертолеты Ка-52 нанесли удар по складу вооружения ВСУ
Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.  
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в мире, признание днр и лнр в россии, космос - риа наука, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор"
09:05 23.03.2022 (обновлено: 10:29 23.03.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео разрушения украинского военного склада вертолетами Ка-52 с расстояния более семи километров.
Уточняется, что удар нанесли противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения.
Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.
Армейская авиация в рамках специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииКосмос - РИА НаукаВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"
 
 
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