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В Германии резко подорожали продукты питания - РИА Новости, 23.03.2022
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Немцам посоветовали пить воду из-под крана
В Германии резко подорожали продукты питания - РИА Новости, 23.03.2022
Немцам посоветовали пить воду из-под крана
Журнал Focus составил для немецких потребителей памятку о том, как сэкономить на фоне резкого роста цен. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:37
2022-03-23T10:21
экономика
владимир путин
россия
москва
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Журнал Focus составил для немецких потребителей памятку о том, как сэкономить на фоне резкого роста цен.В последние недели крупные немецкие торговые сети, такие как Rewe, Aldi и Lidl, существенно подняли цены на некоторые значимые товары. Так, подсолнечное масло подорожало вдвое, минеральная вода, кофе и туалетная бумага — на десять процентов, молочные продукты — на пять процентов.Для экономии издание предлагает вместо бутилированной воды пить водопроводную. При необходимости ее можно дополнительно отфильтровать.Кроме того, Focus рекомендует покупать сезонные овощи и фрукты и искать самые низкие цены. Следует обращать внимание и на скидки и промоакции. Стоит также присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям, так как их продукты обычно дешевле.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html
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экономика, владимир путин, россия, москва, луганская народная республика
09:37 23.03.2022 (обновлено: 10:21 23.03.2022)
 
В Германии резко подорожали продукты питания

Журнал Focus посоветовал немцам пить воду из-под крана и искать скидки из-за роста цен

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСупермаркет в Берлине
Супермаркет в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Супермаркет в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Журнал Focus составил для немецких потребителей памятку о том, как сэкономить на фоне резкого роста цен.
В последние недели крупные немецкие торговые сети, такие как Rewe, Aldi и Lidl, существенно подняли цены на некоторые значимые товары. Так, подсолнечное масло подорожало вдвое, минеральная вода, кофе и туалетная бумага — на десять процентов, молочные продукты — на пять процентов.
Для экономии издание предлагает вместо бутилированной воды пить водопроводную. При необходимости ее можно дополнительно отфильтровать.
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Кроме того, Focus рекомендует покупать сезонные овощи и фрукты и искать самые низкие цены. Следует обращать внимание и на скидки и промоакции. Стоит также присмотреться к брендам, принадлежащим непосредственно торговым сетям, так как их продукты обычно дешевле.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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