https://ria.ru/20220323/tsb-1779643086.html
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже - РИА Новости, 23.03.2022
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже
Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:45
2022-03-23T14:45
2022-03-23T16:53
экономика
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора.Торги на индекс Московской биржи (IMOEX) и отдельные акции, входящие в него, состоятся с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам они пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.Режим работы площадки на другие дни сообщат на сайте ЦБ позднее.Ранее Национальный клиринговый центр с 22 марта запретил короткие продажи для 33 бумаг из 43, входящих в расчет IMOEX, а также для девяти российских еврооблигаций.Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводились с 28 февраля из-за ситуации в мире. В понедельник площадка возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).
https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html
https://ria.ru/20220323/swift-1779594119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)
14:45 23.03.2022 (обновлено: 16:53 23.03.2022)
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже
ЦБ решил 24 марта провести торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении
регулятора.
"По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж", — добавил Банк России.
Торги на индекс Московской биржи (IMOEX) и отдельные акции, входящие в него, состоятся с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам они пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.
Режим работы площадки на другие дни сообщат на сайте ЦБ позднее.
Ранее Национальный клиринговый центр с 22 марта запретил короткие продажи для 33 бумаг из 43, входящих в расчет IMOEX, а также для девяти российских еврооблигаций.
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводились с 28 февраля из-за ситуации в мире. В понедельник площадка возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).