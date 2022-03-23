https://ria.ru/20220323/tsb-1779643086.html

ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже

ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже - РИА Новости, 23.03.2022

ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже

Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:45

2022-03-23T14:45

2022-03-23T16:53

экономика

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора.Торги на индекс Московской биржи (IMOEX) и отдельные акции, входящие в него, состоятся с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам они пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.Режим работы площадки на другие дни сообщат на сайте ЦБ позднее.Ранее Национальный клиринговый центр с 22 марта запретил короткие продажи для 33 бумаг из 43, входящих в расчет IMOEX, а также для девяти российских еврооблигаций.Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводились с 28 февраля из-за ситуации в мире. В понедельник площадка возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).

https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html

https://ria.ru/20220323/swift-1779594119.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)