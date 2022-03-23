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ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже - РИА Новости, 23.03.2022
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ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже - РИА Новости, 23.03.2022
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже
Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:45
2022-03-23T16:53
экономика
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора.Торги на индекс Московской биржи (IMOEX) и отдельные акции, входящие в него, состоятся с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам они пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.Режим работы площадки на другие дни сообщат на сайте ЦБ позднее.Ранее Национальный клиринговый центр с 22 марта запретил короткие продажи для 33 бумаг из 43, входящих в расчет IMOEX, а также для девяти российских еврооблигаций.Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводились с 28 февраля из-за ситуации в мире. В понедельник площадка возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).
https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html
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экономика, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)
14:45 23.03.2022 (обновлено: 16:53 23.03.2022)
 
ЦБ решил 24 марта провести торги на Мосбирже

ЦБ решил 24 марта провести торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центральный банк 24 марта возобновит торги на Мосбирже 33 акциями, входящими в ее индекс, говорится в сообщении регулятора.

"По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж", — добавил Банк России.

Торги на индекс Московской биржи (IMOEX) и отдельные акции, входящие в него, состоятся с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам они пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.
Режим работы площадки на другие дни сообщат на сайте ЦБ позднее.
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Ранее Национальный клиринговый центр с 22 марта запретил короткие продажи для 33 бумаг из 43, входящих в расчет IMOEX, а также для девяти российских еврооблигаций.
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводились с 28 февраля из-за ситуации в мире. В понедельник площадка возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ).
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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