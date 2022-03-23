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Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
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Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак
Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022
Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак
Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:36
2022-03-23T15:36
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Глава КТК Николай Горбань ранее в среду заявил, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга."Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться", - сказал Новак журналистам.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия
15:36 23.03.2022
 
Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак

Вице-премьер Новак: поставки нефти по трубопроводу КТК могут полностью прекратиться

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Глава КТК Николай Горбань ранее в среду заявил, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга.
"Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться", - сказал Новак журналистам.
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