https://ria.ru/20220323/truboprovod-1779654069.html

Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак

Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022

Поставки нефти по трубопроводу КТК могут прекратиться, заявил Новак

Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:36

2022-03-23T15:36

2022-03-23T15:36

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Глава КТК Николай Горбань ранее в среду заявил, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга."Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться", - сказал Новак журналистам.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779491184.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия