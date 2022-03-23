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Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование - РИА Новости, 23.03.2022
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Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование
Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование - РИА Новости, 23.03.2022
Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование
Полностью российский чип для транспортной карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, переход на... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:49
2022-03-23T09:49
технологии
москва
московский метрополитен
максим ликсутов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Полностью российский чип для транспортной карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, переход на него никак не скажется на функционале карты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее СМИ сообщали, что чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт "Тройка", могут стать недоступны из-за санкций."Ещё в 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП "Московский Метрополитен" и ПАО "Микрон" мы создали совместное предприятие на базе ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" - центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты "Тройка". Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.В дептрансе отметили, что переход на новый российский чип никак не скажется на функционале карты - пассажиры смогут использовать все возможности "Тройки", как и раньше, а возможности добавлять новые услуги и сервисы только увеличатся.По словам Ликсутова, закупку новых чипов у российского производителя ООО "МСП" проведут дополнительно, а контракт на взаимодействие будет продлен на 5 лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики."Предприятие будет обеспечено заказом на несколько лет вперед, будут сохранены рабочие места и будут продолжаться исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы", - отметил заммэра.
https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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технологии, москва, московский метрополитен, максим ликсутов
09:49 23.03.2022
 
Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование

Заммэра Москвы Ликсутов: российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Полностью российский чип для транспортной карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, переход на него никак не скажется на функционале карты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт "Тройка", могут стать недоступны из-за санкций.
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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"Ещё в 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП "Московский Метрополитен" и ПАО "Микрон" мы создали совместное предприятие на базе ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" - центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты "Тройка". Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В дептрансе отметили, что переход на новый российский чип никак не скажется на функционале карты - пассажиры смогут использовать все возможности "Тройки", как и раньше, а возможности добавлять новые услуги и сервисы только увеличатся.
По словам Ликсутова, закупку новых чипов у российского производителя ООО "МСП" проведут дополнительно, а контракт на взаимодействие будет продлен на 5 лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики.
"Предприятие будет обеспечено заказом на несколько лет вперед, будут сохранены рабочие места и будут продолжаться исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы", - отметил заммэра.
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ТехнологииМоскваМосковский метрополитенМаксим Ликсутов
 
 
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