Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование
Заммэра Москвы Ликсутов: российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Полностью российский чип для транспортной карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, переход на него никак не скажется на функционале карты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт "Тройка", могут стать недоступны из-за санкций.
"Ещё в 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП "Московский Метрополитен" и ПАО "Микрон" мы создали совместное предприятие на базе ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" - центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты "Тройка". Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В дептрансе отметили, что переход на новый российский чип никак не скажется на функционале карты - пассажиры смогут использовать все возможности "Тройки", как и раньше, а возможности добавлять новые услуги и сервисы только увеличатся.
По словам Ликсутова, закупку новых чипов у российского производителя ООО "МСП" проведут дополнительно, а контракт на взаимодействие будет продлен на 5 лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики.
"Предприятие будет обеспечено заказом на несколько лет вперед, будут сохранены рабочие места и будут продолжаться исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы", - отметил заммэра.