https://ria.ru/20220323/troyka-1779569742.html

Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование

Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование - РИА Новости, 23.03.2022

Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование

Полностью российский чип для транспортной карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, переход на... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:49

2022-03-23T09:49

2022-03-23T09:49

технологии

москва

московский метрополитен

максим ликсутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d842f56b63886feb7c2368c49181055f.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Полностью российский чип для транспортной карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, переход на него никак не скажется на функционале карты, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее СМИ сообщали, что чипы голландской NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт "Тройка", могут стать недоступны из-за санкций."Ещё в 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП "Московский Метрополитен" и ПАО "Микрон" мы создали совместное предприятие на базе ООО "Микрон Секьюрити Принтинг" - центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты "Тройка". Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.В дептрансе отметили, что переход на новый российский чип никак не скажется на функционале карты - пассажиры смогут использовать все возможности "Тройки", как и раньше, а возможности добавлять новые услуги и сервисы только увеличатся.По словам Ликсутова, закупку новых чипов у российского производителя ООО "МСП" проведут дополнительно, а контракт на взаимодействие будет продлен на 5 лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики."Предприятие будет обеспечено заказом на несколько лет вперед, будут сохранены рабочие места и будут продолжаться исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы", - отметил заммэра.

https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, московский метрополитен, максим ликсутов