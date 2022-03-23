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Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой - РИА Новости, 23.03.2022
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Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой
Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой - РИА Новости, 23.03.2022
Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой
Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины в ближайшее время могут восстановить, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента в Южном... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:04
2022-03-23T09:10
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины в ближайшее время могут восстановить, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.Он напомнил, что до 2014 года полуостров был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, проходившими по узкому перешейку на севере Крыма. В 2015 году украинские власти запретили все железнодорожные перевозки. Для преодоления блокады Россия построила автомобильный и железнодорожный переходы через Керченский пролив, а также новый терминал в аэропорту Симферополя.По словам замполпреда, после того как российские военные возьмут под контроль участок трассы от Крыма до Мариуполя, полуостров будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом.С учетом моста через Керченский пролив Крым станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины, заключил Степанов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/konstantinov-1778395858.html
https://ria.ru/20220323/doroga-1779555449.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
07:04 23.03.2022 (обновлено: 09:10 23.03.2022)
 
Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой

Замполпреда в ЮФО Степанов: автомобильный транзит из Крыма в сторону Одессы восстановят

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины в ближайшее время могут восстановить, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.
Он напомнил, что до 2014 года полуостров был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, проходившими по узкому перешейку на севере Крыма. В 2015 году украинские власти запретили все железнодорожные перевозки. Для преодоления блокады Россия построила автомобильный и железнодорожный переходы через Керченский пролив, а также новый терминал в аэропорту Симферополя.

"Можно с уверенность сказать, что между Крымом и освобожденной от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали. <...> Уверен, что уже в недалекой перспективе будет восстановлен транзит и через Херсонскую область в сторону Одессы", — добавил Степанов.

По словам замполпреда, после того как российские военные возьмут под контроль участок трассы от Крыма до Мариуполя, полуостров будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом.
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С учетом моста через Керченский пролив Крым станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины, заключил Степанов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное движение
 
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