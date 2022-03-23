https://ria.ru/20220323/tranzit-1779557323.html

Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой

Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой - РИА Новости, 23.03.2022

Власти планируют восстановить транспортное сообщение Крыма с Одессой

Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины в ближайшее время могут восстановить, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента в Южном... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:04

2022-03-23T07:04

2022-03-23T09:10

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Транспортное сообщение между Крымом и южными регионами Украины в ближайшее время могут восстановить, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.Он напомнил, что до 2014 года полуостров был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, проходившими по узкому перешейку на севере Крыма. В 2015 году украинские власти запретили все железнодорожные перевозки. Для преодоления блокады Россия построила автомобильный и железнодорожный переходы через Керченский пролив, а также новый терминал в аэропорту Симферополя.По словам замполпреда, после того как российские военные возьмут под контроль участок трассы от Крыма до Мариуполя, полуостров будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом.С учетом моста через Керченский пролив Крым станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины, заключил Степанов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Потери есть с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/konstantinov-1778395858.html

https://ria.ru/20220323/doroga-1779555449.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина