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В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка" - РИА Новости, 23.03.2022
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В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка"
В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка" - РИА Новости, 23.03.2022
В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка"
На складах имеется достаточное количество карт "Тройка", их дефицита не предвидится, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:38
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технологии
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На складах имеется достаточное количество карт "Тройка", их дефицита не предвидится, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова передаёт Telegram-канал столичного департамента транспорта."На складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет", - приводятся слова Ликсутова.Он также сообщил, что полностью российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство. Переход на новый российский чип, по его словам, никак не скажется на функционале карты.
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технологии, москва
09:38 23.03.2022
 
В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка"

Заммэра Москвы Ликсутов заявил об отсутствии дефицита карт "Тройка"

© Фото : @DtRoad/TelegramТранспортная карта "Тройка", выпущенная ко Дню космонавтики
Транспортная карта Тройка, выпущенная ко Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : @DtRoad/Telegram
Транспортная карта "Тройка", выпущенная ко Дню космонавтики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На складах имеется достаточное количество карт "Тройка", их дефицита не предвидится, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова передаёт Telegram-канал столичного департамента транспорта.
"На складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет", - приводятся слова Ликсутова.
Он также сообщил, что полностью российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство. Переход на новый российский чип, по его словам, никак не скажется на функционале карты.
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 16:13
В Москве началась подготовка к строительству станции метро "Суворовская"
 
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