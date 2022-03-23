https://ria.ru/20220323/transport-1779568380.html

В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка"

В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка" - РИА Новости, 23.03.2022

В Москве заявили об отсутствии дефицита карт "Тройка"

На складах имеется достаточное количество карт "Тройка", их дефицита не предвидится, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:38

2022-03-23T09:38

2022-03-23T09:38

технологии

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На складах имеется достаточное количество карт "Тройка", их дефицита не предвидится, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова передаёт Telegram-канал столичного департамента транспорта."На складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет", - приводятся слова Ликсутова.Он также сообщил, что полностью российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство. Переход на новый российский чип, по его словам, никак не скажется на функционале карты.

https://realty.ria.ru/20220312/metro-1777841772.html

москва

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, москва