https://ria.ru/20220323/tovary-1779544355.html

Ситуация на Украине вызовет инфляцию на Ближнем Востоке, заявил эксперт

Ситуация на Украине вызовет инфляцию на Ближнем Востоке, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022

Ситуация на Украине вызовет инфляцию на Ближнем Востоке, заявил эксперт

Конфликт на Украине негативно повлияет на экономическую ситуацию в странах Ближнего Востока, а также в богатых государствах Персидского залива из-за роста цен... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T00:15

2022-03-23T00:15

2022-03-23T00:59

в мире

украина

ближний восток

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ДОХА, 23 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине негативно повлияет на экономическую ситуацию в странах Ближнего Востока, а также в богатых государствах Персидского залива из-за роста цен на продовольствие и серьезного увеличения инфляции, считает специалист по международным отношениям, доцент колледжа гуманитарных и социальных наук катарского университета имени Хамеда бен Халифы доктор наук Стивен Райт."Ближний Восток сталкивается с высокими рисками возникновения нестабильной ситуации, и война на Украине станет основным фактором этого, поскольку спровоцирует рост цен на продовольствие и инфляцию", - заметил ученый, выступая на конференции командующих военно-морскими силами стран Ближнего Востока. Эта конференция проходила во вторник в рамках организованной в Катаре военно-морской выставки DIMDEX.При этом, по его словам, экономическая интеграция стран региона, особенно богатых нефтью Саудовской Аравии и ОАЭ, с Китаем возрастет. "Китай лидирует как торговый партнер всего Ближнего Востока и региона Персидского залива, даже во время экономической блокады Катара с 2017 по 2021 годы, когда казалось, что Турция является его основным внешнеторговым партнером, на самом деле это место занимал Китай, и его позиции будут только укрепляться", - сказал Райт.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, ближний восток