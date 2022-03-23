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Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины

Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины - РИА Новости, 23.03.2022

Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что для Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:29

2022-03-23T10:29

2022-03-23T10:29

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что для Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Нижнего есть режим тишины, власти попробуют доставить гуманитарные грузы и провести эвакуацию."У нас сегодня также есть режим тишины. В этот режим мы попробуем все-таки провести гуманитарные грузы и провести эвакуацию, режим тишины касается Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Нижнего", - сказал он в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779133496.html

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, луганская народная республика, луганская область, донбасс, ситуация в днр и лнр