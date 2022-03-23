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Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/tishina-1779575683.html
Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины
Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины - РИА Новости, 23.03.2022
Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины
Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что для Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:29
2022-03-23T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
луганская область
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что для Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Нижнего есть режим тишины, власти попробуют доставить гуманитарные грузы и провести эвакуацию."У нас сегодня также есть режим тишины. В этот режим мы попробуем все-таки провести гуманитарные грузы и провести эвакуацию, режим тишины касается Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Нижнего", - сказал он в видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779133496.html
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в мире, украина, луганская народная республика, луганская область, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:29 23.03.2022
 
Подконтрольные Киеву власти Луганской области объявили режим тишины

Глава Луганской ОВГА Гайдай объявил режим тишины для подконтрольных Киеву городов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий в Северодонецке
Украинский военнослужащий в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий в Северодонецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что для Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Нижнего есть режим тишины, власти попробуют доставить гуманитарные грузы и провести эвакуацию.
"У нас сегодня также есть режим тишины. В этот режим мы попробуем все-таки провести гуманитарные грузы и провести эвакуацию, режим тишины касается Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горского и Нижнего", - сказал он в видеообращении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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