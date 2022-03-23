https://ria.ru/20220323/terror-1779759008.html

Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны

Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны - РИА Новости, 23.03.2022

Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны

Многочисленные свидетельства очевидцев говорят о развязанном официальным Киевом терроре против своих же граждан, сообщил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:16

2022-03-23T22:16

2022-03-23T22:16

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Многочисленные свидетельства очевидцев говорят о развязанном официальным Киевом терроре против своих же граждан, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал сообщил об убийствах граждан националистами в Сумах и Харькове, грабежах в других городах."Все эти и многие другие факты, о которых мы ежедневно заявляем, подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев, они говорят о развязанном и фактически узаконенном официальным Киевом терроре против своих же граждан", - заявил Мизинцев.По его словам, это закономерное следствие безответственных решений, принятых Киевом для сохранения своей преступной власти любыми способами, в том числе и путем превращения страны в "рассадник" национализма и терроризма.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, киев