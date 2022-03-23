https://ria.ru/20220323/terror-1779759008.html
Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны
Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны - РИА Новости, 23.03.2022
Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны
Многочисленные свидетельства очевидцев говорят о развязанном официальным Киевом терроре против своих же граждан, сообщил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:16
2022-03-23T22:16
2022-03-23T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Многочисленные свидетельства очевидцев говорят о развязанном официальным Киевом терроре против своих же граждан, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал сообщил об убийствах граждан националистами в Сумах и Харькове, грабежах в других городах."Все эти и многие другие факты, о которых мы ежедневно заявляем, подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев, они говорят о развязанном и фактически узаконенном официальным Киевом терроре против своих же граждан", - заявил Мизинцев.По его словам, это закономерное следствие безответственных решений, принятых Киевом для сохранения своей преступной власти любыми способами, в том числе и путем превращения страны в "рассадник" национализма и терроризма.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1ea21dbd8fbc7426357263e2c2850827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, киев
Власти Украины развязали террор против своих граждан, заявило Минобороны
Минобороны заявило, что официальные власти Украины развязали террор против своих граждан