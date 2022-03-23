https://ria.ru/20220323/telegram-1779738437.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 23.03.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram из России и ряда европейских стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:01
2022-03-23T20:01
2022-03-23T20:25
telegram
технологии
россия
франция
нидерланды
германия
великобритания
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram из России и ряда европейских стран сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы начали поступать в 19.20 мск. Наибольшее количество сбоев зафиксировано в России и Германии - 6 и 5 тысяч соответственно. Также сообщения о перебоях в работе мессенджера поступают из Италии, Великобритании, Нидерландов и Франции.Большинство пользователей жалуются на подключение к серверу, также поступают сообщения о проблемах с отправкой сообщений и работой приложения.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220320/telegram-1779184576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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20:01 23.03.2022 (обновлено: 20:25 23.03.2022)
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram из России и Германии сообщили о сбоях в работе мессенджера