https://ria.ru/20220323/telegram-1779571295.html
В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых
В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых - РИА Новости, 23.03.2022
В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых
Официальная электронная площадка для взаимодействия компаний и фрилансеров "Мои самозанятые" запустила сервис, позволяющий частным исполнителям подписывать... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:04
2022-03-23T10:04
2022-03-23T10:04
экономика
технологии
россия
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальная электронная площадка для взаимодействия компаний и фрилансеров "Мои самозанятые" запустила сервис, позволяющий частным исполнителям подписывать юридически значимые договоры, акты и другие документы от компаний-заказчиков непосредственно в Telegram без установки специальных приложений, сообщил оператор платформы - компания Apibank.Число зарегистрированных самозанятых в России, по данным Федеральной налоговой службы, достигло 4 миллионов человек. Созданный для них специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход - введен с 2019 года, он позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.Оператор платформы приводит экспертные данные, согласно которым число российских пользователей Telegram по итогам прошлого года превысило 35 миллионов человек, а доля самозанятых и фрилансеров среди этой аудитории приближалась к 15%. При этом мессенджер все чаще используется для бизнес-целей, отмечают разработчики сервиса."Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы", - говорится в сообщении платформы.Разработчики планируют, что в дальнейшем решение будет доступно не только компаниями и самозанятым, но также частным лицам, не имеющим этого налогового статуса.
https://ria.ru/20220318/gazprombank-1778910802.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f3b65aeb37a521a261fd9bb5b2201a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, telegram (приложение)
В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых
Сервис электронного документооборота для самозанятых появился в Telegram
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальная электронная площадка для взаимодействия компаний и фрилансеров "Мои самозанятые" запустила сервис, позволяющий частным исполнителям подписывать юридически значимые договоры, акты и другие документы от компаний-заказчиков непосредственно в Telegram без установки специальных приложений, сообщил оператор платформы - компания Apibank.
"Теперь исполнители через Telegram-бот могут безопасно подписывать юридически значимые документы", - говорится в сообщении.
Число зарегистрированных самозанятых в России, по данным Федеральной налоговой службы, достигло 4 миллионов человек. Созданный для них специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход - введен с 2019 года, он позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
Оператор платформы приводит экспертные данные, согласно которым число российских пользователей Telegram
по итогам прошлого года превысило 35 миллионов человек, а доля самозанятых и фрилансеров среди этой аудитории приближалась к 15%. При этом мессенджер все чаще используется для бизнес-целей, отмечают разработчики сервиса.
"Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы", - говорится в сообщении платформы.
Разработчики планируют, что в дальнейшем решение будет доступно не только компаниями и самозанятым, но также частным лицам, не имеющим этого налогового статуса.