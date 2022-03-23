https://ria.ru/20220323/telegram-1779571295.html

В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых

В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых - РИА Новости, 23.03.2022

В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых

Официальная электронная площадка для взаимодействия компаний и фрилансеров "Мои самозанятые" запустила сервис, позволяющий частным исполнителям подписывать... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:04

2022-03-23T10:04

2022-03-23T10:04

экономика

технологии

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальная электронная площадка для взаимодействия компаний и фрилансеров "Мои самозанятые" запустила сервис, позволяющий частным исполнителям подписывать юридически значимые договоры, акты и другие документы от компаний-заказчиков непосредственно в Telegram без установки специальных приложений, сообщил оператор платформы - компания Apibank.Число зарегистрированных самозанятых в России, по данным Федеральной налоговой службы, достигло 4 миллионов человек. Созданный для них специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход - введен с 2019 года, он позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.Оператор платформы приводит экспертные данные, согласно которым число российских пользователей Telegram по итогам прошлого года превысило 35 миллионов человек, а доля самозанятых и фрилансеров среди этой аудитории приближалась к 15%. При этом мессенджер все чаще используется для бизнес-целей, отмечают разработчики сервиса."Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы", - говорится в сообщении платформы.Разработчики планируют, что в дальнейшем решение будет доступно не только компаниями и самозанятым, но также частным лицам, не имеющим этого налогового статуса.

https://ria.ru/20220318/gazprombank-1778910802.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, россия, telegram (приложение)