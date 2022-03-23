https://ria.ru/20220323/tekhnika-1779666912.html
Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России
Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России - РИА Новости, 23.03.2022
Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России
Складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на срок от полутора до трех месяцев; запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:14
2022-03-23T16:14
2022-03-23T16:45
россия
экономика
технологии
владимир путин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на срок от полутора до трех месяцев; запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост цен на эти товары, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В части производства импортные компоненты и усложнение логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя. Но имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост", - добавил Мантуров."Что касается импорта бытовой техники, основными поставщиками здесь выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать свои поставки", - добавил министр.Он также отметил, что иностранные компании, осуществляющие сборку на территории РФ, не планируют уходить с российского рынка. "Тем более у многих здесь развернуты свои R&D-центры, что лишний раз подтверждает, что они сохранят свое присутствие на нашем рынке", - подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, технологии, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
16:14 23.03.2022 (обновлено: 16:45 23.03.2022)
Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России
Глава Минпромторга Мантуров: запасов бытовой техники и электроники хватит на три месяца
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на срок от полутора до трех месяцев; запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост цен на эти товары, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев", - сказал он во время совещания у президента РФ Владимира Путина.
"В части производства импортные компоненты и усложнение логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя. Но имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост", - добавил Мантуров.
"Что касается импорта бытовой техники, основными поставщиками здесь выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать свои поставки", - добавил министр.
Он также отметил, что иностранные компании, осуществляющие сборку на территории РФ
, не планируют уходить с российского рынка. "Тем более у многих здесь развернуты свои R&D-центры, что лишний раз подтверждает, что они сохранят свое присутствие на нашем рынке", - подчеркнул он.