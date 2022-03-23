https://ria.ru/20220323/tekhnika-1779666912.html

Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России

Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России - РИА Новости, 23.03.2022

Минпромторг оценил запасы бытовой техники и электроники в России

Складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на срок от полутора до трех месяцев; запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:14

2022-03-23T16:14

2022-03-23T16:45

россия

экономика

технологии

владимир путин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на срок от полутора до трех месяцев; запасы комплектующих позволяют несколько сглаживать рост цен на эти товары, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В части производства импортные компоненты и усложнение логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя. Но имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост", - добавил Мантуров."Что касается импорта бытовой техники, основными поставщиками здесь выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать свои поставки", - добавил министр.Он также отметил, что иностранные компании, осуществляющие сборку на территории РФ, не планируют уходить с российского рынка. "Тем более у многих здесь развернуты свои R&D-центры, что лишний раз подтверждает, что они сохранят свое присутствие на нашем рынке", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220323/sakhar-1779549916.html

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, технологии, владимир путин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)