https://ria.ru/20220323/tatarstan-1779631797.html

Татарстан создал резерв муки и зафиксировал цену на сахар для хлебопечения

Татарстан создал резерв муки и зафиксировал цену на сахар для хлебопечения - РИА Новости, 23.03.2022

Татарстан создал резерв муки и зафиксировал цену на сахар для хлебопечения

Татарстан создал резервный фонд муки и сахара по фиксированной цене, из которого обеспечиваются потребности хлебопеков республики для производства социальных... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:02

2022-03-23T14:02

2022-03-23T14:02

республика татарстан

экономика

виктория абрамченко

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 мар – РИА Новости. Татарстан создал резервный фонд муки и сахара по фиксированной цене, из которого обеспечиваются потребности хлебопеков республики для производства социальных сортов хлеба, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков."Хлебопеки у нас на контроле. Хотя никакого дефицита нет, но такие перебои возникают иногда… Первоочередным нашим шагом при поддержке президента республики был создан резервный фонд муки, который будет обеспечивать потребности наших хлебопеков для производства именно социальных хлебов. И плюс огромным подспорьем в связи с тем, что и кредиты подорожали… будет то, что мука, являясь основной составляющей себестоимости продукции, будет отпускаться с отсрочкой платежа в 45 дней", - сказал Залаков журналистам.Еще одной мерой поддержки хлебопеков, по словам замминистра, стала фиксация цен на сахар. "Мы выкупили 3 тысячи тонн сахара для обеспечения потребностей именно социального блока, и нашим хлебопекам их потребность в сахаре закрывается по фиксированной цене", - отметил он.По словам Залакова, эти две меры поддержки позволили снять возникшую поначалу панику и стабилизировать ситуацию."На сегодняшний день с уверенностью можем сказать, что социальные хлеба как производились, так и будут производиться в том же объеме и в том же качестве", - подчеркнул замминистра.Ажиотажный спрос на отдельные продукты первой необходимости, в том числе сахар, гречку, соль, возник в России в последние недели. Эксперты связывают его с инфляцией и желанием людей запастись продуктами впрок. В понедельник Минпромторг РФ сообщил, что спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продажи в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

https://ria.ru/20220323/tekhnopark-1779592249.html

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, виктория абрамченко, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), республика татарстан (татарстан)