https://ria.ru/20220323/swift-1779594119.html

Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT

Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT - РИА Новости, 23.03.2022

Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:42

2022-03-23T11:42

2022-03-23T11:54

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями."Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220315/alternativy-1778281186.html

https://ria.ru/20220322/swift-1779501337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, swift, технологии, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), нацбанк украины, экономика