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Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT - РИА Новости, 23.03.2022
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Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT
Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT - РИА Новости, 23.03.2022
Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT
Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:42
2022-03-23T11:54
в мире
swift
технологии
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
нацбанк украины
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями."Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220315/alternativy-1778281186.html
https://ria.ru/20220322/swift-1779501337.html
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в мире, swift, технологии, россия, украина, центральный банк рф (цб рф), нацбанк украины, экономика
11:42 23.03.2022 (обновлено: 11:54 23.03.2022)
 
Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ от SWIFT

Нацбанк Украины попросил SWIFT отключить ЦБ от системы обмена финансовыми сообщениями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями.
"Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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15 марта, 15:45
В Турции предрекли экономический переворот, который обрушит SWIFT
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
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