https://ria.ru/20220323/svadba-1779744492.html

Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш

Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш - РИА Новости, 23.03.2022

Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:40

2022-03-23T20:40

2022-03-23T23:06

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

эквадор

сша

швеция

джулиан ассанж

великобритания

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ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, передает корреспондент РИА Новости.После церемонии Морис вышла к сторонникам Ассанжа и журналистам, собравшимся около въезда на территорию тюрьмы, и заявила, что она очень счастлива, но ей очень грустно. Женщина провела на территории Белмарша около четырех часов."Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем, и я бы хотела, чтобы он был здесь. <…> Он самый удивительный человек в мире, и он должен быть свободен", — отметила Морис.Сторонники Ассанжа с полудня собрались около Белмарша, а на установленном ими столе стоял свадебный торт с фигурками новобрачных.Морис приехала в Белмарш с двумя детьми и небольшой группой членов семьи и друзей, на церемонию были допущены только четыре гостя и два свидетеля, а также два охранника. В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, и одобрил гарантии, которые американские власти предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.

https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html

https://ria.ru/20220314/assanzh-1778154595.html

эквадор

сша

швеция

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свадьба основателя WikiLeaks Ассанжа и Стеллы Морис в тюрьме Белмарш Основатель WikiLeaks Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш. После церемонии Морис сказала, что счастлива, но ей очень грустно. 2022-03-23T20:40 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, эквадор, сша, швеция, джулиан ассанж, великобритания