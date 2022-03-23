https://ria.ru/20220323/svadba-1779744492.html
Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш
Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш - РИА Новости, 23.03.2022
Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:40
2022-03-23T20:40
2022-03-23T23:06
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
эквадор
сша
швеция
джулиан ассанж
великобритания
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ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, передает корреспондент РИА Новости.После церемонии Морис вышла к сторонникам Ассанжа и журналистам, собравшимся около въезда на территорию тюрьмы, и заявила, что она очень счастлива, но ей очень грустно. Женщина провела на территории Белмарша около четырех часов."Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем, и я бы хотела, чтобы он был здесь. <…> Он самый удивительный человек в мире, и он должен быть свободен", — отметила Морис.Сторонники Ассанжа с полудня собрались около Белмарша, а на установленном ими столе стоял свадебный торт с фигурками новобрачных.Морис приехала в Белмарш с двумя детьми и небольшой группой членов семьи и друзей, на церемонию были допущены только четыре гостя и два свидетеля, а также два охранника. В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, и одобрил гарантии, которые американские власти предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html
https://ria.ru/20220314/assanzh-1778154595.html
эквадор
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779741413_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d104de15f403c62f910261daada7c8bf.jpg
Свадьба основателя WikiLeaks Ассанжа и Стеллы Морис в тюрьме Белмарш
Основатель WikiLeaks Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш. После церемонии Морис сказала, что счастлива, но ей очень грустно.
2022-03-23T20:40
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, эквадор, сша, швеция, джулиан ассанж, великобритания
20:40 23.03.2022 (обновлено: 23:06 23.03.2022)
Ассанж и Морис поженились в британской тюрьме Белмарш
Основатель WikiLeaks Ассанж и Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш
ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и мать его двоих детей Стелла Морис поженились в британской тюрьме Белмарш, передает корреспондент РИА Новости.
После церемонии Морис вышла к сторонникам Ассанжа и журналистам, собравшимся около въезда на территорию тюрьмы, и заявила, что она очень счастлива, но ей очень грустно. Женщина провела на территории Белмарша около четырех часов.
"Я не знаю, что сказать. Я очень счастлива, и мне очень грустно. Я люблю Джулиана всем сердцем, и я бы хотела, чтобы он был здесь. <…> Он самый удивительный человек в мире, и он должен быть свободен", — отметила Морис.
Сторонники Ассанжа с полудня собрались около Белмарша, а на установленном ими столе стоял свадебный торт с фигурками новобрачных.
Морис приехала в Белмарш с двумя детьми и небольшой группой членов семьи и друзей, на церемонию были допущены только четыре гостя и два свидетеля, а также два охранника.
В 2010 году шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора
в Лондоне
. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу Вашингтона. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США
предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, и одобрил гарантии, которые американские власти предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.