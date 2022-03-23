https://ria.ru/20220323/sud-1779645152.html
Жителя Белгородской области будут судить за оправдание нападений на школы
Жителя Белгородской области будут судить за оправдание нападений на школы - РИА Новости, 23.03.2022
Жителя Белгородской области будут судить за оправдание нападений на школы
Восемнадцатилетний житель Белгородской области предстанет перед судом за оправдание массовых убийств в учебных заведениях Казани и Перми, сообщает управление СК РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:58
2022-03-23T14:58
2022-03-23T14:58
происшествия
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
казань
ильназ галявиев
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Белгородской области предстанет перед судом за оправдание массовых убийств в учебных заведениях Казани и Перми, сообщает управление СК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя области в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 21 сентября обвиняемый, ему тогда было 17 лет, из дома на личной странице одной из социальных сетей "разместил текстовое сообщение, доступное неограниченному кругу лиц, сопроводив его изображениями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, причастных к совершению в 2021 году убийств в учебных заведениях Казани и Перми, а также изображениями автоматического стрелкового оружия"."Обвиняемый, умышленно размещая публичную запись, желал убедить лиц, просматривающих его публикацию, в правильности, допустимости подобных взглядов и действий", - отмечает следствие.По его информации, обвиняемый имеет отрицательные характеристики с места жительства и учебы, не показывал интереса к получению знаний, проявлял агрессию к окружающим."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По вменяемой статье юноше грозит вплоть до 5-7 лет лишения свободы.В Казани 11 мая прошлого года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175. Погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали.
https://ria.ru/20220113/shkola-1767652776.html
https://ria.ru/20220322/feyki-1779393083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), пермь, казань, ильназ галявиев
Жителя Белгородской области будут судить за оправдание нападений на школы
Жителя Белгородской области будут судить за публичное оправдание массовых убийств в школах
ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости.
Восемнадцатилетний житель Белгородской области предстанет перед судом за оправдание массовых убийств в учебных заведениях Казани и Перми, сообщает
управление СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего жителя области в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 21 сентября обвиняемый, ему тогда было 17 лет, из дома на личной странице одной из социальных сетей "разместил текстовое сообщение, доступное неограниченному кругу лиц, сопроводив его изображениями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева
, причастных к совершению в 2021 году убийств в учебных заведениях Казани
и Перми
, а также изображениями автоматического стрелкового оружия".
"Обвиняемый, умышленно размещая публичную запись, желал убедить лиц, просматривающих его публикацию, в правильности, допустимости подобных взглядов и действий", - отмечает следствие.
По его информации, обвиняемый имеет отрицательные характеристики с места жительства и учебы, не показывал интереса к получению знаний, проявлял агрессию к окружающим.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По вменяемой статье юноше грозит вплоть до 5-7 лет лишения свободы.
В Казани 11 мая прошлого года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175. Погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали.