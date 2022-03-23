https://ria.ru/20220323/stipendiya-1779668050.html

Стипендию губернатора Ямала смогут получить больше студентов из числа КМНС

Стипендию губернатора Ямала смогут получить больше студентов из числа КМНС - РИА Новости, 23.03.2022

Стипендию губернатора Ямала смогут получить больше студентов из числа КМНС

Именную стипендию губернатора смогут получить больше студентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС),... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:15

2022-03-23T16:15

2022-03-23T16:15

ямало-ненецкий автономный округ

общество

тюмень

москва

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Именную стипендию губернатора смогут получить больше студентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщает пресс-служба главы региона."Увеличено количество получателей стипендии губернатора ЯНАО. Соответствующие изменения внесены в положение о выплате именных стипендий. Если ранее стипендия предоставлялась лишь пяти студентам из числа КМНС, то сейчас она будет предоставляться вне квоты всем студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, подавшим заявку на получение стипендии. Главное условие – они должны обучаться по очной форме, а также по итогам сессии иметь в зачетке отметки "хорошо" и "отлично", - говорится в сообщении.Решение принято по итогам встречи губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Татьянин день с ямальскими студентами, обучающимися в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. В ходе общения уроженка Сеяхи Татьяна Василенко, получающая образование в Санкт-Петербурге, попросила увеличить количество стипендий для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера и упростить порядок их получения. Глава региона поддержал идею, отмечает пресс-служба.Претендовать на именную стипендию студенты из числа КМНС смогут, начиная с летней сессии 2022 года. По предварительным оценкам, количество стипендиатов увеличится на 40 человек.В настоящее время претендовать на губернаторскую стипендию могут 77 ямальских студентов колледжей и вузов. Среди них - отличники по итогам сессии, проявившие себя в исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности, а также выпускники-медалисты автономного округа, обучающиеся в вузах по направлениям социальной сферы: образование, здравоохранение, культура.Изменения в положение о порядке и условиях выплаты именных стипендий губернатора Ямала предусматривают также и упрощение условий подачи документов потенциальными претендентами. В частности, на первом этапе подачи документов отменено предоставление кандидатами нотариально заверенных копий. Это позволит сэкономить денежные средства студентов, участвующих в заявочной кампании, уточняют власти.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

https://ria.ru/20211112/granty-1758781648.html

тюмень

москва

ямал

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, тюмень, москва, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов