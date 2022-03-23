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Лавров заявил о желании США доминировать в мире - РИА Новости, 23.03.2022
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Лавров заявил о желании США доминировать в мире
Лавров заявил о желании США доминировать в мире - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров заявил о желании США доминировать в мире
Происходящее сейчас — это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:41
2022-03-23T15:10
в мире
украина
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Происходящее сейчас — это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это все (санкции), чтобы убрать препятствие в виде России на пути к построению однополярного мира... Это не про Украину, это про миропорядок, в котором США хотят быть единоличным сувереном и доминировать", — сказал он на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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"Это не про Украину" – Лавров о причине санкций против России
Происходящее сейчас – это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, владимир путин, евросоюз, мгимо
11:41 23.03.2022 (обновлено: 15:10 23.03.2022)
 
Лавров заявил о желании США доминировать в мире

Глава МИД России Сергей Лавров назвал построение однополярного мира главной целью Запада

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Происходящее сейчас — это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это все (санкции), чтобы убрать препятствие в виде России на пути к построению однополярного мира... Это не про Украину, это про миропорядок, в котором США хотят быть единоличным сувереном и доминировать", — сказал он на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.
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Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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В миреУкраинаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияВладимир ПутинЕвросоюзМГИМО
 
 
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