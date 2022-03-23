https://ria.ru/20220323/ssha-1779593919.html

Лавров заявил о желании США доминировать в мире

Лавров заявил о желании США доминировать в мире - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров заявил о желании США доминировать в мире

Происходящее сейчас — это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:41

2022-03-23T11:41

2022-03-23T15:10

в мире

украина

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Происходящее сейчас — это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Это все (санкции), чтобы убрать препятствие в виде России на пути к построению однополярного мира... Это не про Украину, это про миропорядок, в котором США хотят быть единоличным сувереном и доминировать", — сказал он на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько раундов санкций, установили запрет на полеты, ограничили поставки высокотехнологичного оборудования и комплектующих, ряд крупных банков отключили от системы обмена финансовой информацией SWIFT, США отказались от закупок нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В свою очередь, в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.Президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779570865.html

https://ria.ru/20220323/zayavleniya-1779560026.html

украина

сша

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"Это не про Украину" – Лавров о причине санкций против России Происходящее сейчас – это не про Украину, а про желание США доминировать в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 2022-03-23T11:41 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, владимир путин, евросоюз, мгимо