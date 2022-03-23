https://ria.ru/20220323/ssha-1779573473.html

Американским политикам наплевать, что и с кем будет дальше, заявил Медведев

Американским политикам наплевать, что и с кем будет дальше, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2022

Американским политикам наплевать, что и с кем будет дальше, заявил Медведев

Американским политикам безразлична судьба других стран, они этого не скрывают, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:19

2022-03-23T10:19

2022-03-23T10:44

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американским политикам безразлична судьба других стран, они этого не скрывают, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.В качестве примера он привел ситуацию, когда однажды один из президентов США в ответ на его вопрос, что же будет с Ближневосточным регионом через три месяца после их "помощи", безмятежно ответил: "А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!""Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают", — добавил Медведев.Он отметил, что США постоянно вели бессмысленные войны, вдали от своей земли и без оглядки на мировое сообщество. "У Америки не нашлось хороших стратегов после Второй мировой войны. Они были не нужны. Ведь всегда можно напечатать много новых зеленых бумажек, есть преданные вассалы (простите, союзники) и оружие самого высокого качества", — подчеркнул Медведев. При этом Вашингтон всегда оставлял за собой право все и всех бросить, выйти из игры, как только "партия близка к проигрышу", добавил зампредседателя Совбеза. "И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху", — заключил он. В пример Медведев привел Корею, Вьетнам, Ирак, Афганистан и другие страны.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779570865.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, совет безопасности рф, дмитрий медведев