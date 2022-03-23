Медведев предположил, что после России США взялись бы за Китай
Медведев: после России США взялись бы за Китай, и это привело бы к ядерному взрыву
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Последние 30 лет целью примитивной игры США была Россия, как враг, а затем дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В течение тридцати последних лет целью… бездарной и примитивной игры была Россия. Объяснение одно – она враг. Какие тут ещё правопреемники Союза ССР, даже если нет больше принципиальных идеологических противоречий? Значит, надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить. Как это отзовется в ближайшем будущем в Европе и в мире в целом? Неважно. Об этом никто никогда даже не задумывался", - написал он в телеграм-канале.
Он также предложил представить, что было бы после реализации стратегии американских партнеров. "Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке всё удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе", - написал он.
И, по его словам, следующей целью стало бы тотальное ослабление Китая. "И тогда остаётся лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени – Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности – в Преисподнюю. Как вам такая перспектива, господа? Отличный план! Браво, стратеги из Госдепа и Капитолия! Браво, аналитики K Street! Браво, престарелые члены сената, браво Mr. President! Вы уже пожили своё, можно не бояться, ведь в 80 лет уже ничего особенно не страшно", - добавил Медведев.
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