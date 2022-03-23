https://ria.ru/20220323/ssha-1779572446.html

Медведев предположил, что после России США взялись бы за Китай

Медведев предположил, что после России США взялись бы за Китай - РИА Новости, 23.03.2022

Медведев предположил, что после России США взялись бы за Китай

Последние 30 лет целью примитивной игры США была Россия, как враг, а затем дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву, считает... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:12

2022-03-23T10:12

2022-03-23T10:12

в мире

сша

россия

китай

совет безопасности рф

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Последние 30 лет целью примитивной игры США была Россия, как враг, а затем дело дошло бы до Китая, что привело бы к тяжелому кризису и ядерному взрыву, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В течение тридцати последних лет целью… бездарной и примитивной игры была Россия. Объяснение одно – она враг. Какие тут ещё правопреемники Союза ССР, даже если нет больше принципиальных идеологических противоречий? Значит, надо Россию унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить. Как это отзовется в ближайшем будущем в Европе и в мире в целом? Неважно. Об этом никто никогда даже не задумывался", - написал он в телеграм-канале.Он также предложил представить, что было бы после реализации стратегии американских партнеров. "Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке всё удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе", - написал он.И, по его словам, следующей целью стало бы тотальное ослабление Китая. "И тогда остаётся лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени – Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности – в Преисподнюю. Как вам такая перспектива, господа? Отличный план! Браво, стратеги из Госдепа и Капитолия! Браво, аналитики K Street! Браво, престарелые члены сената, браво Mr. President! Вы уже пожили своё, можно не бояться, ведь в 80 лет уже ничего особенно не страшно", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220317/bayden-1778747502.html

https://ria.ru/20210920/prichina-1750924002.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, китай, совет безопасности рф, дмитрий медведев