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Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм" - РИА Новости, 23.03.2022
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Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"
Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм" - РИА Новости, 23.03.2022
Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"
Россия хотела бы, чтобы США были ответственным и сильным государством, заявил в телеграм-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:57
2022-03-23T14:35
в мире
сша
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США были ответственным и сильным государством, заявил в телеграм-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.По мнению Медведева, Америка могла бы стать государством, которое выполняет все функции великой державы и пытается решать свои внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран."Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:57 23.03.2022 (обновлено: 14:35 23.03.2022)
 
Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"

Медведев: Россия хочет видеть США сильной и умной, а не пристанищем "впадающих в маразм"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США были ответственным и сильным государством, заявил в телеграм-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

"В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм", — написал он.

По мнению Медведева, Америка могла бы стать государством, которое выполняет все функции великой державы и пытается решать свои внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран.
"Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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