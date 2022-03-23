09:57 23.03.2022 (обновлено: 14:35 23.03.2022)
Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"
Медведев: Россия хочет видеть США сильной и умной, а не пристанищем "впадающих в маразм"
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США были ответственным и сильным государством, заявил в телеграм-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм", — написал он.
По мнению Медведева, Америка могла бы стать государством, которое выполняет все функции великой державы и пытается решать свои внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран.
"Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".