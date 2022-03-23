https://ria.ru/20220323/ssha-1779570865.html

Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"

Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм" - РИА Новости, 23.03.2022

Медведев назвал США пристанищем "впадающих в маразм"

Россия хотела бы, чтобы США были ответственным и сильным государством, заявил в телеграм-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:57

2022-03-23T09:57

2022-03-23T14:35

в мире

сша

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США были ответственным и сильным государством, заявил в телеграм-канале заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.По мнению Медведева, Америка могла бы стать государством, которое выполняет все функции великой державы и пытается решать свои внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран."Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется — Ирак или Иран", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии