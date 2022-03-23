Рейтинг@Mail.ru
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака - РИА Новости, 23.03.2022
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:01
2022-03-23T10:09
в мире
россия
донбасс
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779571879_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_53baec16083e22ab3ca55ca5ad6a5b9d.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным преступлениям, и напомнил об американских бомбардировках различных стран.Антонов отметил, что удары российской армии направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины."В свою очередь, радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", — указал посол.Дипломат также отметил, что украинские войска применяют против мирных жителей ракеты "Точка-У", оснащенные кассетными боеприпасами, не позволяют гражданскому населению покинуть районы боевых действий и проводят насильственную мобилизацию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html
https://ria.ru/20220320/ssha-1779126865.html
россия
донбасс
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779571879_171:0:1958:1340_1920x0_80_0_0_4b160445cc61583d14a5d86d4ff6bfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, сша, украина
05:01 23.03.2022 (обновлено: 10:09 23.03.2022)
 
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака

Посол России в США Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии

© AFP 2022 / REUTERS POOL / Russell Boyce Последствия бомбардировки Приштины авиацией НАТО. Июнь 1999 года
Последствия бомбардировки Приштины авиацией НАТО. Июнь 1999 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / REUTERS POOL / Russell Boyce
Последствия бомбардировки Приштины авиацией НАТО. Июнь 1999 года
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным преступлениям, и напомнил об американских бомбардировках различных стран.

"Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии", — указано в сообщении в Telegram-канале посольства.

Антонов отметил, что удары российской армии направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.
"В свою очередь, радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", — указал посол.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
03:47
Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину
Дипломат также отметил, что украинские войска применяют против мирных жителей ракеты "Точка-У", оснащенные кассетными боеприпасами, не позволяют гражданскому населению покинуть районы боевых действий и проводят насильственную мобилизацию.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 13:42
Примаков рассказал, как СМИ подогревали почву для интервенции США в Ирак
 
В миреРоссияДонбассСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала