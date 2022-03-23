https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака

Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака - РИА Новости, 23.03.2022

Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака

Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T05:01

2022-03-23T05:01

2022-03-23T10:09

в мире

россия

донбасс

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779571879_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_53baec16083e22ab3ca55ca5ad6a5b9d.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным преступлениям, и напомнил об американских бомбардировках различных стран.Антонов отметил, что удары российской армии направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины."В свою очередь, радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", — указал посол.Дипломат также отметил, что украинские войска применяют против мирных жителей ракеты "Точка-У", оснащенные кассетными боеприпасами, не позволяют гражданскому населению покинуть районы боевых действий и проводят насильственную мобилизацию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html

https://ria.ru/20220320/ssha-1779126865.html

россия

донбасс

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донбасс, сша, украина