https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака - РИА Новости, 23.03.2022
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:01
2022-03-23T05:01
2022-03-23T10:09
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным преступлениям, и напомнил об американских бомбардировках различных стран.Антонов отметил, что удары российской армии направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины."В свою очередь, радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", — указал посол.Дипломат также отметил, что украинские войска применяют против мирных жителей ракеты "Точка-У", оснащенные кассетными боеприпасами, не позволяют гражданскому населению покинуть районы боевых действий и проводят насильственную мобилизацию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html
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в мире, россия, донбасс, сша, украина
05:01 23.03.2022 (обновлено: 10:09 23.03.2022)
Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака
Посол России в США Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов отверг
обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, заявившего якобы о причастности российских военнослужащих к военным преступлениям, и напомнил об американских бомбардировках различных стран.
"Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии", — указано в сообщении в Telegram-канале посольства.
Антонов отметил, что удары российской армии направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины
.
"В свою очередь, радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", — указал посол.
Дипломат также отметил, что украинские войска применяют против мирных жителей ракеты "Точка-У", оснащенные кассетными боеприпасами, не позволяют гражданскому населению покинуть районы боевых действий и проводят насильственную мобилизацию.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.