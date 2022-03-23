https://ria.ru/20220323/sportkompleks-1779650061.html
Новый спорткомплекс открылся в Липецке
Новый спорткомплекс открылся в Липецке - РИА Новости, 23.03.2022
Новый спорткомплекс открылся в Липецке
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в Липецке на улице Титова рядом со школой N46, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:21
2022-03-23T15:21
2022-03-23T15:21
липецкая область
общество
липецкая область
спорт
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в Липецке на улице Титова рядом со школой N46, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в здании ФОКа разместились административные и служебные помещения, вестибюль, гардеробные, регистратуры, кабинет врача, 25-метровый бассейн на четыре дорожки, раздевалки и тренерские. Здесь будут заниматься дзюдо, греко-римской борьбой и кудо. Кроме того, липчанам предложат оздоровительное плавание и аквааэробику, а для малышей организуют плавание для мамы и ребенка от 3 до 6 лет. Для маломобильных граждан смонтированы пониженные бордюры, пандусы возле входов и механический подъемник в блоке с бассейном. Он позволит заходить в воду посетителям с ограниченными возможностями здоровья.Артамонов отметил, что спорткомплекс возведен качественно и в срок в рамках национального проекта "Демография", ежедневно он сможет принимать до 600 посетителей. На его возведение было выделено 243,3 миллиона рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, липецкая область, спорт, игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 23 мар - РИА Новости.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в Липецке
на улице Титова рядом со школой N46, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в здании ФОКа разместились административные и служебные помещения, вестибюль, гардеробные, регистратуры, кабинет врача, 25-метровый бассейн на четыре дорожки, раздевалки и тренерские. Здесь будут заниматься дзюдо, греко-римской борьбой и кудо. Кроме того, липчанам предложат оздоровительное плавание и аквааэробику, а для малышей организуют плавание для мамы и ребенка от 3 до 6 лет. Для маломобильных граждан смонтированы пониженные бордюры, пандусы возле входов и механический подъемник в блоке с бассейном. Он позволит заходить в воду посетителям с ограниченными возможностями здоровья.
Артамонов отметил, что спорткомплекс возведен качественно и в срок в рамках национального проекта "Демография", ежедневно он сможет принимать до 600 посетителей. На его возведение было выделено 243,3 миллиона рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.
"Здесь будут заниматься физической культурой, спортом и дети, и взрослые, и профессионалы, и любители активного образа жизни. Очень радует, что еще больше липчан смогут заботиться о своем здоровье и работать над спортивными достижениями", – сказал Артамонов.