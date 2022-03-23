https://ria.ru/20220323/sportkompleks-1779650061.html

Новый спорткомплекс открылся в Липецке

Новый спорткомплекс открылся в Липецке - РИА Новости, 23.03.2022

Новый спорткомплекс открылся в Липецке

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в Липецке на улице Титова рядом со школой N46, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:21

2022-03-23T15:21

2022-03-23T15:21

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липецкая область

спорт

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в Липецке на улице Титова рядом со школой N46, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в здании ФОКа разместились административные и служебные помещения, вестибюль, гардеробные, регистратуры, кабинет врача, 25-метровый бассейн на четыре дорожки, раздевалки и тренерские. Здесь будут заниматься дзюдо, греко-римской борьбой и кудо. Кроме того, липчанам предложат оздоровительное плавание и аквааэробику, а для малышей организуют плавание для мамы и ребенка от 3 до 6 лет. Для маломобильных граждан смонтированы пониженные бордюры, пандусы возле входов и механический подъемник в блоке с бассейном. Он позволит заходить в воду посетителям с ограниченными возможностями здоровья.Артамонов отметил, что спорткомплекс возведен качественно и в срок в рамках национального проекта "Демография", ежедневно он сможет принимать до 600 посетителей. На его возведение было выделено 243,3 миллиона рублей из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html

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Алёна Пава

общество, липецкая область, спорт, игорь артамонов, липецк