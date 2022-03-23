14:37 23.03.2022 (обновлено: 15:58 23.03.2022)
Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос
ВЦИОМ: число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 74 процентов
Военнослужащий ВС России в Мариуполе
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают уже три четверти россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.
Так, если 25 февраля о поддержке спецоперации заявили 65 процентов опрошенных, то теперь этот показатель вырос на девять процентных пунктов — до 74 процентов. Варианта ответа "Скорее не поддерживаю" придерживаются 17 процентов респондентов — за три недели их число сократилось на восемь процентных пунктов.
Социологи интересовались также, что россияне думают о целях спецоперации. Здесь 46 процентов выбрали вариант "Защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить там свои базы", 19 процентов считают, что Россия хочет изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 17 процентов — защитить население Донбасса, пять процентов — оккупировать Украину и присоединить ее к России.
При этом президент Владимир Путин подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 марта методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи взрослых россиян. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.