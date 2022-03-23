https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779641452.html

Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос

Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.03.2022

Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос

Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают уже три четверти россиян, свидетельствуют результаты исследования,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:37

2022-03-23T14:37

2022-03-23T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

общество

вциом

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779223700_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b708ef13454ac5b1cca396f85b52ef1b.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают уже три четверти россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.Так, если 25 февраля о поддержке спецоперации заявили 65 процентов опрошенных, то теперь этот показатель вырос на девять процентных пунктов — до 74 процентов. Варианта ответа "Скорее не поддерживаю" придерживаются 17 процентов респондентов — за три недели их число сократилось на восемь процентных пунктов.Социологи интересовались также, что россияне думают о целях спецоперации. Здесь 46 процентов выбрали вариант "Защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить там свои базы", 19 процентов считают, что Россия хочет изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 17 процентов — защитить население Донбасса, пять процентов — оккупировать Украину и присоединить ее к России.При этом президент Владимир Путин подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 марта методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи взрослых россиян. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20220309/operatsiya-1777261213.html

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вциом, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр