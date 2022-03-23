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Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/spetsoperatsiya-1779641452.html
Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос
Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос - РИА Новости, 23.03.2022
Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос
Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают уже три четверти россиян, свидетельствуют результаты исследования,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:37
2022-03-23T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
общество
вциом
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают уже три четверти россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.Так, если 25 февраля о поддержке спецоперации заявили 65 процентов опрошенных, то теперь этот показатель вырос на девять процентных пунктов — до 74 процентов. Варианта ответа "Скорее не поддерживаю" придерживаются 17 процентов респондентов — за три недели их число сократилось на восемь процентных пунктов.Социологи интересовались также, что россияне думают о целях спецоперации. Здесь 46 процентов выбрали вариант "Защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить там свои базы", 19 процентов считают, что Россия хочет изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 17 процентов — защитить население Донбасса, пять процентов — оккупировать Украину и присоединить ее к России.При этом президент Владимир Путин подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 марта методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи взрослых россиян. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20220309/operatsiya-1777261213.html
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html
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общество, вциом, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
14:37 23.03.2022 (обновлено: 15:58 23.03.2022)
 
Спецоперацию на Украине поддерживают 74% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 74 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России в Мариуполе
Военнослужащий ВС России в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС России в Мариуполе
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины поддерживают уже три четверти россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.
Так, если 25 февраля о поддержке спецоперации заявили 65 процентов опрошенных, то теперь этот показатель вырос на девять процентных пунктов — до 74 процентов. Варианта ответа "Скорее не поддерживаю" придерживаются 17 процентов респондентов — за три недели их число сократилось на восемь процентных пунктов.
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Социологи интересовались также, что россияне думают о целях спецоперации. Здесь 46 процентов выбрали вариант "Защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить там свои базы", 19 процентов считают, что Россия хочет изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, 17 процентов — защитить население Донбасса, пять процентов — оккупировать Украину и присоединить ее к России.
При этом президент Владимир Путин подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 17 марта методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тысячи взрослых россиян. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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