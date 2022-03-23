https://ria.ru/20220323/spetsnaz-1779674054.html

Российский спецназ уничтожил более 300 националистов в Харьковской области

Российский спецназ уничтожил более 300 националистов в Харьковской области - РИА Новости, 23.03.2022

Российский спецназ уничтожил более 300 националистов в Харьковской области

Росгвардия рассказала о нескольких эпизодах участия своих военнослужащих в спецоперации на Украине: во время одного из них спецназ в ожесточенном противостоянии РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:30

2022-03-23T16:30

2022-03-23T17:41

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Росгвардия рассказала о нескольких эпизодах участия своих военнослужащих в спецоперации на Украине: во время одного из них спецназ в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 националистов в Харьковской области."Офицер спецназа Росгвардии полковник С. Хайрудинов руководил действиями подчиненных, которые выполняли задачи на особо опасном направлении с самого начала специальной военной операции", — говорится в релизе.Они также организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи.Другой эпизод связан с офицером СОБРа Росгвардии капитаном полиции А. Исаковым, который в составе штурмовой группы в числе первых вошел в захваченное боевиками здание и подавил огневые точки противника."В ходе боя уничтожил пятерых националистов. Несмотря на тяжелое ранение, остался на занятой позиции и удерживал ее до подхода основных сил", — добавляется в сообщении.Еще один эпизод: офицер Росгвардии старший лейтенант Марченко отразил нападение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов, обстрелявших огневые позиции и пункт временной дислокации подразделения. Боевики понесли большие потери: была уничтожена группа националистов и чуть позже несколько реактивных систем залпового огня."Офицер ОМОН Росгвардии старший лейтенант полиции С. Карепов находился в составе подразделения, которое выдвигалось в район выполнения боевой задачи. В ходе марша воинская колонна подверглась нападению националистических формирований. Спецназовец Росгвардии незамедлительно организовал отражение вражеской атаки и прикрывал выход личного состава из-под огня", — приводит ведомство еще один случай.За мужество и героизм при исполнении служебного долга Карепов награжден медалью "За отвагу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://ria.ru/20220322/batareya-1779449578.html

https://ria.ru/20220320/solntsepek-1779134027.html

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779659528.html

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Ольга Маркова

владимир путин, харьковская область, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, в мире