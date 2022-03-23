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Совфед отклонил поправки о возбуждении уголовных дел в сфере экономики
Совфед отклонил поправки о возбуждении уголовных дел в сфере экономики - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед отклонил поправки о возбуждении уголовных дел в сфере экономики
Совфед на заседании в среду отклонил поправки в статьи 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса о возбуждении уголовных дел в сфере экономики без заявления... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:32
2022-03-23T18:32
2022-03-23T18:32
россия
совет федерации рф
андрей кутепов
андрей клишас
экономика
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Совфед на заседании в среду отклонил поправки в статьи 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса о возбуждении уголовных дел в сфере экономики без заявления потерпевшей стороны.Как пояснил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов, в текущей редакции статьи 20 УПК РФ уже есть механизмы возбуждения уголовного дела по указанным в законе статьям без заявления потерпевшей стороны."Закон несет риск сокращения подрядчиков (исполнителей) по государственным контрактам и не соотносится с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, где предусмотрена либерализация ответственности в части экономических преступлений и правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, а также уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере госзакупок", - сказал Кутепов.По его словам, закон не отвечает задачам по поддержке и сохранению бизнеса, развитию предпринимательской инициативы в текущей ситуации, о чем говорили в руководстве РФ.Ранее глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил, что закон планируется отклонить без создания согласительной комиссии.
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, андрей кутепов, андрей клишас, экономика
Совфед отклонил поправки о возбуждении уголовных дел в сфере экономики
СФ отклонил поправки о возбуждении дел в сфере экономики без заявления потерпевшей стороны
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Совфед на заседании в среду отклонил поправки в статьи 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса о возбуждении уголовных дел в сфере экономики без заявления потерпевшей стороны.
Как пояснил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов
, в текущей редакции статьи 20 УПК РФ уже есть механизмы возбуждения уголовного дела по указанным в законе статьям без заявления потерпевшей стороны.
"Закон несет риск сокращения подрядчиков (исполнителей) по государственным контрактам и не соотносится с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, где предусмотрена либерализация ответственности в части экономических преступлений и правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности, а также уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере госзакупок", - сказал Кутепов.
По его словам, закон не отвечает задачам по поддержке и сохранению бизнеса, развитию предпринимательской инициативы в текущей ситуации, о чем говорили в руководстве РФ.
Ранее глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас
сообщил, что закон планируется отклонить без создания согласительной комиссии.