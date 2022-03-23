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Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин - РИА Новости, 23.03.2022
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:41
2022-03-23T14:41
2022-03-23T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
евросоюз
нато
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО.Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз одобрил соглашение с Киевом о предоставлении секретной информации, включая спутниковые снимки."Господа, Генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран-членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.По его словам, нынешнее заявление было сделано лишь для того, чтобы легализовать давно произошедшие события, когда НАТО и ЕС "стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, дмитрий рогозин, роскосмос
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года