https://ria.ru/20220323/snimki-1779642103.html

Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин

Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин - РИА Новости, 23.03.2022

Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:41

2022-03-23T14:41

2022-03-23T14:41

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО.Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз одобрил соглашение с Киевом о предоставлении секретной информации, включая спутниковые снимки."Господа, Генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран-членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.По его словам, нынешнее заявление было сделано лишь для того, чтобы легализовать давно произошедшие события, когда НАТО и ЕС "стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича".

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Ольга Маркова

в мире, сша, киев, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, дмитрий рогозин, роскосмос