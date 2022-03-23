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Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/snimki-1779642103.html
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин - РИА Новости, 23.03.2022
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:41
2022-03-23T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
киев
вооруженные силы украины
евросоюз
нато
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО.Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз одобрил соглашение с Киевом о предоставлении секретной информации, включая спутниковые снимки."Господа, Генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран-членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.По его словам, нынешнее заявление было сделано лишь для того, чтобы легализовать давно произошедшие события, когда НАТО и ЕС "стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича".
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в мире, сша, киев, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, дмитрий рогозин, роскосмос
14:41 23.03.2022
 
Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: Украина получает спутниковые снимки от НАТО с 2014 года

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Украина с 2014 года получает спутниковые снимки от НАТО.
Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз одобрил соглашение с Киевом о предоставлении секретной информации, включая спутниковые снимки.
"Господа, Генштаб ВСУ получает всю необходимую спутниковую поддержку орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стран-членов НАТО, включая США и Евросоюз, с конца весны 2014 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
По его словам, нынешнее заявление было сделано лишь для того, чтобы легализовать давно произошедшие события, когда НАТО и ЕС "стали натаскивать наследников Петлюры, Бандеры и Шухевича".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАКиевВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
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