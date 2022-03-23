https://ria.ru/20220323/sneg-1779554142.html
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег - РИА Новости, 23.03.2022
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, потому что другой воды не было. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:11
2022-03-23T05:11
2022-03-23T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, потому что другой воды не было."Ситуация в Мариуполе просто ужасная. Ни к родственникам невозможно попасть, пробраться, узнать, как они... Воды нет... Пошел снег - нам помог, наверное, свыше, что пошел снег. Мы его топили на костре под пулями... Свистят, а мы что-то варим, супы какие-то, чаи греем. Это ужасная ситуация. Я не пожелаю такого вообще никому", - приводит Минобороны России видео с рассказом беженки.Она предполагает, что мирных жителей обстреливали со стороны Украины."В войне я не очень сильно разбираюсь, но я вам так скажу: у меня есть подозрение, что наша Украина обстреливала же мирных жителей. Потому что ДНР на территории Мариуполя на тот момент еще не было… Это мое личное предположение. Но и многие знакомые точно так же предполагают", - рассказала женщина.
https://ria.ru/20220322/obstrely-1779537406.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
РИА Новости
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Жительница Мариуполя: "Под пулями топила снег"
Беженка из Мариуполя рассказала, как под пулями топила снег, потому что другой воды не было. Она объяснила, почему предполагает, что мирных жителей обстреливали украинские военные. Видео публикует Минобороны
2022-03-23T05:11
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина
05:11 23.03.2022 (обновлено: 14:37 23.03.2022)
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег из-за нехватки воды