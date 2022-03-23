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Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/sneg-1779554142.html
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег - РИА Новости, 23.03.2022
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, потому что другой воды не было. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:11
2022-03-23T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, потому что другой воды не было."Ситуация в Мариуполе просто ужасная. Ни к родственникам невозможно попасть, пробраться, узнать, как они... Воды нет... Пошел снег - нам помог, наверное, свыше, что пошел снег. Мы его топили на костре под пулями... Свистят, а мы что-то варим, супы какие-то, чаи греем. Это ужасная ситуация. Я не пожелаю такого вообще никому", - приводит Минобороны России видео с рассказом беженки.Она предполагает, что мирных жителей обстреливали со стороны Украины."В войне я не очень сильно разбираюсь, но я вам так скажу: у меня есть подозрение, что наша Украина обстреливала же мирных жителей. Потому что ДНР на территории Мариуполя на тот момент еще не было… Это мое личное предположение. Но и многие знакомые точно так же предполагают", - рассказала женщина.
https://ria.ru/20220322/obstrely-1779537406.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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Жительница Мариуполя: "Под пулями топила снег"
Беженка из Мариуполя рассказала, как под пулями топила снег, потому что другой воды не было. Она объяснила, почему предполагает, что мирных жителей обстреливали украинские военные. Видео публикует Минобороны
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина
05:11 23.03.2022 (обновлено: 14:37 23.03.2022)
 
Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег

Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег из-за нехватки воды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала, как под обстрелами топила снег, потому что другой воды не было.
"Ситуация в Мариуполе просто ужасная. Ни к родственникам невозможно попасть, пробраться, узнать, как они... Воды нет... Пошел снег - нам помог, наверное, свыше, что пошел снег. Мы его топили на костре под пулями... Свистят, а мы что-то варим, супы какие-то, чаи греем. Это ужасная ситуация. Я не пожелаю такого вообще никому", - приводит Минобороны России видео с рассказом беженки.
Она предполагает, что мирных жителей обстреливали со стороны Украины.
"В войне я не очень сильно разбираюсь, но я вам так скажу: у меня есть подозрение, что наша Украина обстреливала же мирных жителей. Потому что ДНР на территории Мариуполя на тот момент еще не было… Это мое личное предположение. Но и многие знакомые точно так же предполагают", - рассказала женщина.
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Вчера, 22:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шесть жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраина
 
 
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