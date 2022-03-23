https://ria.ru/20220323/smartavia-1779639802.html
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа - РИА Новости, 23.03.2022
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и введет новые нормы провоза багажа в конце марта, говорится на официальном сайте перевозчика. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:44
2022-03-23T15:44
2022-03-23T15:44
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и введет новые нормы провоза багажа в конце марта, говорится на официальном сайте перевозчика."Мы продолжаем свои полеты по России. С 27 марта мы переходим на летнее расписание, которое будет действовать до 29 октября 2022 года включительно. В новом сезоне нас ждут большие изменения", — говорится в релизе.Все регулярные рейсы теперь будут выполняться из регионов в аэропорт Шереметьево, терминал В – вместо Домодедово. Уточняется, что на самолетах, следующих в Москву и из столицы, ношение масок теперь не обязательно.Что касается багажа, пассажиры с тарифом Smart смогут брать на борт только 10 килограммов (вместо прежних 23). В авиакомпании объясняют нововведение тем, что путешествующие с маленькой сумкой россияне "больше не будут переплачивать за лишний вес, который они не используют".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, россия, smartavia, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа
Базовым аэропортом авиакомпании станет Шереметьево, а вес багажа ограничат до 10 килограмм
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и введет новые нормы провоза багажа в конце марта, говорится на официальном сайте
перевозчика.
"Мы продолжаем свои полеты по России. С 27 марта мы переходим на летнее расписание, которое будет действовать до 29 октября 2022 года включительно. В новом сезоне нас ждут большие изменения", — говорится в релизе.
Все регулярные рейсы теперь будут выполняться из регионов в аэропорт Шереметьево, терминал В – вместо Домодедово. Уточняется, что на самолетах, следующих в Москву и из столицы, ношение масок теперь не обязательно.
Что касается багажа, пассажиры с тарифом Smart смогут брать на борт только 10 килограммов (вместо прежних 23). В авиакомпании объясняют нововведение тем, что путешествующие с маленькой сумкой россияне "больше не будут переплачивать за лишний вес, который они не используют".