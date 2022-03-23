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Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа - РИА Новости, 23.03.2022
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и введет новые нормы провоза багажа в конце марта, говорится на официальном сайте перевозчика. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:44
2022-03-23T15:44
туризм
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россия
smartavia
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и введет новые нормы провоза багажа в конце марта, говорится на официальном сайте перевозчика."Мы продолжаем свои полеты по России. С 27 марта мы переходим на летнее расписание, которое будет действовать до 29 октября 2022 года включительно. В новом сезоне нас ждут большие изменения", — говорится в релизе.Все регулярные рейсы теперь будут выполняться из регионов в аэропорт Шереметьево, терминал В – вместо Домодедово. Уточняется, что на самолетах, следующих в Москву и из столицы, ношение масок теперь не обязательно.Что касается багажа, пассажиры с тарифом Smart смогут брать на борт только 10 килограммов (вместо прежних 23). В авиакомпании объясняют нововведение тем, что путешествующие с маленькой сумкой россияне "больше не будут переплачивать за лишний вес, который они не используют".
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москва, россия, smartavia, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
15:44 23.03.2022
 
Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и нормы провоза багажа

Базовым аэропортом авиакомпании станет Шереметьево, а вес багажа ограничат до 10 килограмм

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia во время взлета в аэропорту Толмачево
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia во время взлета в аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Авиакомпания Smartavia изменит базовый аэропорт и введет новые нормы провоза багажа в конце марта, говорится на официальном сайте перевозчика.
"Мы продолжаем свои полеты по России. С 27 марта мы переходим на летнее расписание, которое будет действовать до 29 октября 2022 года включительно. В новом сезоне нас ждут большие изменения", — говорится в релизе.
Все регулярные рейсы теперь будут выполняться из регионов в аэропорт Шереметьево, терминал В – вместо Домодедово. Уточняется, что на самолетах, следующих в Москву и из столицы, ношение масок теперь не обязательно.
Что касается багажа, пассажиры с тарифом Smart смогут брать на борт только 10 килограммов (вместо прежних 23). В авиакомпании объясняют нововведение тем, что путешествующие с маленькой сумкой россияне "больше не будут переплачивать за лишний вес, который они не используют".
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 23:07Туризм
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ТуризмМоскваРоссияSmartaviaШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Новости - ТуризмТуризмтуристыпассажиры
 
 
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