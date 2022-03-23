СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными
СК возбудил два уголовных дела после обстрелов украинскими военными территорий Донбасса
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими военными территорий Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов Вооруженными силами Украины и националистами территорий Донецкой и Луганской народных республик по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.
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"На территории Луганской народной республики в результате обстрелов в период с 22 по 23 марта 2022 года в городах Первомайск, Кировск, Стаханов, Ирмино, пгт Донецкий и поселке Голубовское мирному жителю был причинен вред здоровью и повреждены жилые дома, здание школы, пожарно-спасательная часть, хозяйственные постройки, линии электропередачи", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.