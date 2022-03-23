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СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/sk-1779764493.html
СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными
СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными - РИА Новости, 23.03.2022
СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими военными территорий Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:23
2022-03-23T23:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими военными территорий Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов Вооруженными силами Украины и националистами территорий Донецкой и Луганской народных республик по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 21 по 23 марта украинские силовики обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Ясиноватую, Волноваху и Мариуполь, села Славное Марьинского района и посёлок Верхнеторецкое в ДНР. Погиб один и пострадали 28 мирных жителей, среди которых трое несовершеннолетних."На территории Луганской народной республики в результате обстрелов в период с 22 по 23 марта 2022 года в городах Первомайск, Кировск, Стаханов, Ирмино, пгт Донецкий и поселке Голубовское мирному жителю был причинен вред здоровью и повреждены жилые дома, здание школы, пожарно-спасательная часть, хозяйственные постройки, линии электропередачи", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
23:23 23.03.2022
 
СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными

СК возбудил два уголовных дела после обстрелов украинскими военными территорий Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими военными территорий Донбасса, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов Вооруженными силами Украины и националистами территорий Донецкой и Луганской народных республик по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
По данным следствия, с 21 по 23 марта украинские силовики обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Ясиноватую, Волноваху и Мариуполь, села Славное Марьинского района и посёлок Верхнеторецкое в ДНР. Погиб один и пострадали 28 мирных жителей, среди которых трое несовершеннолетних.
"На территории Луганской народной республики в результате обстрелов в период с 22 по 23 марта 2022 года в городах Первомайск, Кировск, Стаханов, Ирмино, пгт Донецкий и поселке Голубовское мирному жителю был причинен вред здоровью и повреждены жилые дома, здание школы, пожарно-спасательная часть, хозяйственные постройки, линии электропередачи", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
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