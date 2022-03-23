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Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022
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Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом
Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:44
2022-03-23T18:44
совет федерации рф
россия
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны. Максимальный штраф за это составит один миллион рублей, если же такое правонарушение будет повторно совершено за год, то в этом случае уже будет наступать уголовная ответственность.Для граждан дискредитация работы органов госвласти будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических.Аналогичные действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут за собой штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной, вплоть до 15 лет лишения свободы.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20220323/feyki-1779721990.html
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совет федерации рф, россия, политика
18:44 23.03.2022
 
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом

Совфед одобрил закон о штрафах до миллиона рублей за дискредитацию госорганов за рубежом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны. Максимальный штраф за это составит один миллион рублей, если же такое правонарушение будет повторно совершено за год, то в этом случае уже будет наступать уголовная ответственность.
Для граждан дискредитация работы органов госвласти будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 18:38
СФ одобрил закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом
Аналогичные действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут за собой штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.
Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной, вплоть до 15 лет лишения свободы.
Закон поступает на подпись президенту.
Внеплановое заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 14:33
Совфед одобрил поправки в КоАП об ответственности за фейки о госорганах
 
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