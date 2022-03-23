https://ria.ru/20220323/shtrafy-1779723440.html

Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом

Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022

Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом

Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:44

2022-03-23T18:44

2022-03-23T18:44

совет федерации рф

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны. Максимальный штраф за это составит один миллион рублей, если же такое правонарушение будет повторно совершено за год, то в этом случае уже будет наступать уголовная ответственность.Для граждан дискредитация работы органов госвласти будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических.Аналогичные действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут за собой штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной, вплоть до 15 лет лишения свободы.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220323/feyki-1779721990.html

https://ria.ru/20220323/feyki-1779639945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, россия, политика