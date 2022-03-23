https://ria.ru/20220323/shtrafy-1779723440.html
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом - РИА Новости, 23.03.2022
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом
Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:44
2022-03-23T18:44
2022-03-23T18:44
совет федерации рф
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны. Максимальный штраф за это составит один миллион рублей, если же такое правонарушение будет повторно совершено за год, то в этом случае уже будет наступать уголовная ответственность.Для граждан дискредитация работы органов госвласти будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических.Аналогичные действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут за собой штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной, вплоть до 15 лет лишения свободы.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20220323/feyki-1779721990.html
https://ria.ru/20220323/feyki-1779639945.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, политика
Совфед одобрил закон о штрафах за дискредитацию госорганов за рубежом
Совфед одобрил закон о штрафах до миллиона рублей за дискредитацию госорганов за рубежом
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны. Максимальный штраф за это составит один миллион рублей, если же такое правонарушение будет повторно совершено за год, то в этом случае уже будет наступать уголовная ответственность.
Для граждан дискредитация работы органов госвласти будет караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей - для юридических.
Аналогичные действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, повлекут за собой штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.
Если же в течение года такие правонарушения будут совершены повторно, то ответственность за них будет уже уголовной, вплоть до 15 лет лишения свободы.
Закон поступает на подпись президенту.