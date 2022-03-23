https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779581347.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 23.03.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку

Возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из России на Шри-Ланку увеличит продажи турпакетов, потому что цены станут доступнее, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:28

2022-03-23T11:28

2022-03-23T11:28

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из России на Шри-Ланку увеличит продажи турпакетов, потому что цены станут доступнее, сообщили РИА Новости представители индустрии.В "Интуристе" отметили, что спрос в этом зимнем сезоне он был высоким. "Направление благодаря понятным протоколам въезда воспринималось как альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что сейчас путевка на курорт Хиккадува стоит от 89,5 тысячи рублей на двоих на неделю в отель две звезды без питания. "Отдых на самой Шри-Ланке доступный, основная составляющая бюджета тура – перелет. Ведь лететь до острова восемь часов", — пояснили эксперты.В "Русском Экспрессе" сообщили, что выход на направление национального перевозчика сразу изменил расклад у всех авиакомпаний. "Ценник на билеты существенно снизился. Для удобства туристов мы в ближайшее время планируем выставить на сайте отдельный пакетный тур, включающий перелет "Аэрофлотом", — добавили в пресс-службе компании. В Fun&Sun (бывший "TUI Россия") также прогнозируют хороший спрос на направлении. Цены на отдых с перелетом на регулярных рейсах, по данным компании, начинаются от 137 тысяч рублей на двоих на шесть дней в отеле пять звезд. Эксперты напоминают, что для вакцинированных путешественников отменен ПЦР-тест для въезда. Сейчас туристам необходимо заранее оформить декларацию о здоровье, а также в аэропорту прилета оформить электронное разрешение стоимостью 40 долларов, оплатить локальную страховку – 12 долларов.

https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html

https://ria.ru/20220301/shri-lanka-1775844915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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