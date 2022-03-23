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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220323/shrilanka-1779581347.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку - РИА Новости, 23.03.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку
Возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из России на Шри-Ланку увеличит продажи турпакетов, потому что цены станут доступнее, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:28
2022-03-23T11:28
туризм
туризм
новости - туризм
юго-восточная азия
шри-ланка
аэрофлот
интурист
туристы
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из России на Шри-Ланку увеличит продажи турпакетов, потому что цены станут доступнее, сообщили РИА Новости представители индустрии.В "Интуристе" отметили, что спрос в этом зимнем сезоне он был высоким. "Направление благодаря понятным протоколам въезда воспринималось как альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что сейчас путевка на курорт Хиккадува стоит от 89,5 тысячи рублей на двоих на неделю в отель две звезды без питания. "Отдых на самой Шри-Ланке доступный, основная составляющая бюджета тура – перелет. Ведь лететь до острова восемь часов", — пояснили эксперты.В "Русском Экспрессе" сообщили, что выход на направление национального перевозчика сразу изменил расклад у всех авиакомпаний. "Ценник на билеты существенно снизился. Для удобства туристов мы в ближайшее время планируем выставить на сайте отдельный пакетный тур, включающий перелет "Аэрофлотом", — добавили в пресс-службе компании. В Fun&amp;Sun (бывший "TUI Россия") также прогнозируют хороший спрос на направлении. Цены на отдых с перелетом на регулярных рейсах, по данным компании, начинаются от 137 тысяч рублей на двоих на шесть дней в отеле пять звезд. Эксперты напоминают, что для вакцинированных путешественников отменен ПЦР-тест для въезда. Сейчас туристам необходимо заранее оформить декларацию о здоровье, а также в аэропорту прилета оформить электронное разрешение стоимостью 40 долларов, оплатить локальную страховку – 12 долларов.
https://ria.ru/20220322/aeroflot-1779488589.html
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туризм, новости - туризм, юго-восточная азия, шри-ланка, аэрофлот, интурист, туристы, санкции в отношении россии, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
11:28 23.03.2022
 
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Шри-Ланку

Туроператоры считают, что дополнительные рейсы на Шри-Ланку привлекут путешественников

© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Pixabay / pasja1000
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из России на Шри-Ланку увеличит продажи турпакетов, потому что цены станут доступнее, сообщили РИА Новости представители индустрии.
В "Интуристе" отметили, что спрос в этом зимнем сезоне он был высоким. "Направление благодаря понятным протоколам въезда воспринималось как альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас путевка на курорт Хиккадува стоит от 89,5 тысячи рублей на двоих на неделю в отель две звезды без питания. "Отдых на самой Шри-Ланке доступный, основная составляющая бюджета тура – перелет. Ведь лететь до острова восемь часов", — пояснили эксперты.
В "Русском Экспрессе" сообщили, что выход на направление национального перевозчика сразу изменил расклад у всех авиакомпаний. "Ценник на билеты существенно снизился. Для удобства туристов мы в ближайшее время планируем выставить на сайте отдельный пакетный тур, включающий перелет "Аэрофлотом", — добавили в пресс-службе компании.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 17:01Туризм
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Шри-Ланку
В Fun&Sun (бывший "TUI Россия") также прогнозируют хороший спрос на направлении. Цены на отдых с перелетом на регулярных рейсах, по данным компании, начинаются от 137 тысяч рублей на двоих на шесть дней в отеле пять звезд.
Эксперты напоминают, что для вакцинированных путешественников отменен ПЦР-тест для въезда. Сейчас туристам необходимо заранее оформить декларацию о здоровье, а также в аэропорту прилета оформить электронное разрешение стоимостью 40 долларов, оплатить локальную страховку – 12 долларов.
Пик Адама - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 18:01Туризм
Шри-Ланка упростила правила въезда для привитых туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЮго-Восточная АзияШри-ЛанкаАэрофлотИнтуристтуристыСанкции в отношении Россиикуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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