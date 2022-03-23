22:41 23.03.2022 (обновлено: 22:43 23.03.2022)
Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским
Канцлер Германии Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в среду переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства Германии.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и был проинформирован о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении.
После разговора с Путиным Шольц пообщался с Зеленским. Канцлер был проинформирован об оценке украинского президента в отношении "текущей ситуации и переговорного процесса", стороны "договорились поддерживать связь", сообщили в кабмине ФРГ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.