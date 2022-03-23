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Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским - РИА Новости, 23.03.2022
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Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским
Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским - РИА Новости, 23.03.2022
Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в среду переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства Германии. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:41
2022-03-23T22:43
в мире
олаф шольц
россия
владимир путин
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в среду переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства Германии."Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и был проинформирован о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении.После разговора с Путиным Шольц пообщался с Зеленским. Канцлер был проинформирован об оценке украинского президента в отношении "текущей ситуации и переговорного процесса", стороны "договорились поддерживать связь", сообщили в кабмине ФРГ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, олаф шольц, россия, владимир путин, владимир зеленский
22:41 23.03.2022 (обновлено: 22:43 23.03.2022)
 
Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским

Канцлер Германии Шольц после разговора с Путиным побеседовал с Зеленским

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в среду переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба правительства Германии.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц сегодня вновь провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и был проинформирован о текущем состоянии усилий России и Украины по поиску дипломатического решения. Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении.
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После разговора с Путиным Шольц пообщался с Зеленским. Канцлер был проинформирован об оценке украинского президента в отношении "текущей ситуации и переговорного процесса", стороны "договорились поддерживать связь", сообщили в кабмине ФРГ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреОлаф ШольцРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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