https://ria.ru/20220323/sholts-1779644157.html

Шольц заявил о трудностях европейцев из-за санкций против России

Шольц заявил о трудностях европейцев из-за санкций против России - РИА Новости, 23.03.2022

Шольц заявил о трудностях европейцев из-за санкций против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принятые против РФ санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС, но Евросоюз продолжит ужесточать санкционные меры в отношении... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:53

2022-03-23T14:53

2022-03-23T14:53

в мире

евросоюз

россия

украина

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принятые против РФ санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС, но Евросоюз продолжит ужесточать санкционные меры в отношении России."(Санкции) тяжело сказываются на многих граждан... Санкции не должны затрагивать европейские страны сильнее, чем российские власти. Это наш принцип", - заявил Шольц, выступая на дебатах в бундестаге.При этом он уверяет, что "санкции работают, российская экономика пошатнулась, биржи в значительной степени закрыты, валюта обрушилась, международные компании сотнями покидают страну". "Но это только начало. Многие тяжелые последствия проявят себя в следующие недели, и мы постоянно ужесточаем санкции", - заявил он.Он ранее заявил, что мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220323/sholts-1779642659.html

https://ria.ru/20220323/neft-1779636789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, россия, украина, германия, олаф шольц