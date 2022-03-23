https://ria.ru/20220323/sholts-1779642659.html

Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа

Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа - РИА Новости, 23.03.2022

Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа

Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:44

2022-03-23T14:44

2022-03-23T14:44

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россия

берлин (город)

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы."За последние десятилетия наша зависимость от нефти, газа и угля из России росла. Да, мы покончим с этой зависимостью настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой", - заявил Шольц, выступая на дебатах в бундестаге.

https://ria.ru/20220323/neft-1779636789.html

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Севастиан Котов

в мире, россия, берлин (город), германия, олаф шольц