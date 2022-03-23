https://ria.ru/20220323/sholts-1779642659.html
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа - РИА Новости, 23.03.2022
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:44
2022-03-23T14:44
2022-03-23T14:44
в мире
россия
берлин (город)
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9ff7a06219439117cefd67ebb64f8a73.jpg
БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы."За последние десятилетия наша зависимость от нефти, газа и угля из России росла. Да, мы покончим с этой зависимостью настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой", - заявил Шольц, выступая на дебатах в бундестаге.
https://ria.ru/20220323/neft-1779636789.html
россия
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_c577927523e3caf878c25e783be59ef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, берлин (город), германия, олаф шольц
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
Канцлер ФРГ Шольц: мгновенный отказ от импорта газа из России мог бы вызвать рецессию в ЕС