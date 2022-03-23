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Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа - РИА Новости, 23.03.2022
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Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа - РИА Новости, 23.03.2022
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа
Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:44
2022-03-23T14:44
в мире
россия
берлин (город)
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы."За последние десятилетия наша зависимость от нефти, газа и угля из России росла. Да, мы покончим с этой зависимостью настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой", - заявил Шольц, выступая на дебатах в бундестаге.
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в мире, россия, берлин (город), германия, олаф шольц
14:44 23.03.2022
 
Шольц рассказал о последствиях в случае отказа от импорта российского газа

Канцлер ФРГ Шольц: мгновенный отказ от импорта газа из России мог бы вызвать рецессию в ЕС

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера остается частью возможных дальнейших действий, но в настоящее время Берлин считает необходимым продолжать импорт энергоносителей РФ, работая параллельно над постепенным отказом от него в будущем за счет диверсификации энергосистемы.
"За последние десятилетия наша зависимость от нефти, газа и угля из России росла. Да, мы покончим с этой зависимостью настолько быстро, насколько это вообще возможно. Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой", - заявил Шольц, выступая на дебатах в бундестаге.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
14:22
Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти
 
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