https://ria.ru/20220323/sharp-1779563121.html

Sharp приостанавливает отгрузку товара в Россию

Sharp приостанавливает отгрузку товара в Россию - РИА Новости, 23.03.2022

Sharp приостанавливает отгрузку товара в Россию

Японский производитель электроники Sharp сообщил, что приостанавливает отгрузку товара в Россию из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:56

2022-03-23T08:56

2022-03-23T09:11

в мире

владимир путин

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ТОКИО, 23 мар – РИА Новости. Японский производитель электроники Sharp сообщил, что приостанавливает отгрузку товара в Россию из-за ситуации вокруг Украины."Группа Sharp в связи с нынешней ситуацией в настоящее время приостанавливает отгрузку товара в Россию. Мы будем внимательно следить за ситуацией и действовать соответствующим образом на основе духа корпоративных норм", - говорится в заявлении на сайте компании, где отмечается также, что она "близко воспринимает то, что сейчас происходит на Украине, выражает свои соболезнования пострадавшим" и желает скорейшего разрешения конфликта.В сообщении отмечается также участие компании в сборе средств и помощи для пострадавших.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/novartis-1779418602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, япония