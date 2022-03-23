Рейтинг@Mail.ru
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/shakhta-1779643642.html
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий - РИА Новости, 23.03.2022
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий
Шахта имени Челюскинцев в Донецкой народной республике обесточена из-за боевых действий, под землей находятся 14 шахтеров, сообщил в среду мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:48
2022-03-23T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0de48c2abee0fa192bec8d7a2115dd44.jpg
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецкой народной республике обесточена из-за боевых действий, под землей находятся 14 шахтеров, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин.Сообщается, что на месте происшествия проводятся спасательные работы по выводу горняков на поверхность."В результате боевых действий в 14.15 обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей находятся 14 шахтеров", - сообщил Кулемзин в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577196639_445:0:2915:1853_1920x0_80_0_0_ca3efa184a4ff6aea509196399f4f7e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:48 23.03.2022
 
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий

Мэр Донецка Кулемзин: шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецкой народной республике обесточена из-за боевых действий, под землей находятся 14 шахтеров, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Сообщается, что на месте происшествия проводятся спасательные работы по выводу горняков на поверхность.
"В результате боевых действий в 14.15 обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей находятся 14 шахтеров", - сообщил Кулемзин в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала