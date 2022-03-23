https://ria.ru/20220323/shakhta-1779643642.html
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий - РИА Новости, 23.03.2022
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий
Шахта имени Челюскинцев в Донецкой народной республике обесточена из-за боевых действий, под землей находятся 14 шахтеров, сообщил в среду мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:48
2022-03-23T14:48
2022-03-23T14:48
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев в Донецкой народной республике обесточена из-за боевых действий, под землей находятся 14 шахтеров, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин.Сообщается, что на месте происшествия проводятся спасательные работы по выводу горняков на поверхность."В результате боевых действий в 14.15 обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей находятся 14 шахтеров", - сообщил Кулемзин в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий
Мэр Донецка Кулемзин: шахту имени Челюскинцев в ДНР обесточили из-за боевых действий