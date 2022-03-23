https://ria.ru/20220323/sanofi-1779760335.html

Sanofi прекратит новые инвестиции в Россию

Sanofi прекратит новые инвестиции в Россию - РИА Новости, 23.03.2022

Sanofi прекратит новые инвестиции в Россию

Французская биотехнологическая корпорация Sanofi прекращает траты, не связанные с жизненно необходимыми лекарствами и вакцинами, в России и Белоруссии,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:30

2022-03-23T22:30

2022-03-23T22:34

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Французская биотехнологическая корпорация Sanofi прекращает траты, не связанные с жизненно необходимыми лекарствами и вакцинами, в России и Белоруссии, говорится в заявлении компании."Мы выступаем против войны России на Украине и полностью поддерживаем позицию международного сообщества, поэтому мы решили немедленно прекратить любые новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно важных лекарств и вакцин в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт в том числе о рекламных расходах, а также о прекращении любого нового набора пациентов для текущих клинических испытаний.При этом в компании добавили, что продолжат лечить уже зарегистрированных пациентов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/murashko-1779670499.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

здоровье - общество, общество, россия, в мире