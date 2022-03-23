https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779746961.html

Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.03.2022

Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры, сообщил советник американского РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:53

2022-03-23T20:53

2022-03-23T21:16

в мире

владимир путин

джо байден

сша

россия

санкции в отношении россии

джейк салливан

украина

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - сказал он журналистам.Салливан сопровождает президента США Джо Байдена в его поездке в Европу для обсуждения событий на Украине с руководством ЕС и партнерами по "большой семерке".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

сша

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, санкции в отношении россии, джейк салливан, украина