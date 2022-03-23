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Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.03.2022
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Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России
Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.03.2022
Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России
США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры, сообщил советник американского РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:53
2022-03-23T21:16
в мире
владимир путин
джо байден
сша
россия
санкции в отношении россии
джейк салливан
украина
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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - сказал он журналистам.Салливан сопровождает президента США Джо Байдена в его поездке в Европу для обсуждения событий на Украине с руководством ЕС и партнерами по "большой семерке".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, санкции в отношении россии, джейк салливан, украина
20:53 23.03.2022 (обновлено: 21:16 23.03.2022)
 
Белый дом анонсировал новый пакет санкций против России

Советник Салливан заявил, что США в четверг представят новый пакет санкций против России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. США в четверг представят новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты как частные лица, так и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра", - сказал он журналистам.
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13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Салливан сопровождает президента США Джо Байдена в его поездке в Европу для обсуждения событий на Украине с руководством ЕС и партнерами по "большой семерке".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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14 марта, 08:00
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В миреВладимир ПутинДжо БайденСШАРоссияСанкции в отношении РоссииДжейк СалливанУкраина
 
 
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