https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779745066.html

СМИ: Зеленский советовал Байдену не вводить санкции против Абрамовича

СМИ: Зеленский советовал Байдену не вводить санкции против Абрамовича - РИА Новости, 23.03.2022

СМИ: Зеленский советовал Байдену не вводить санкции против Абрамовича

Владимир Зеленский советовал главе США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против российского бизнесмена Романа Абрамовича, поскольку тот может РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:43

2022-03-23T20:43

2022-03-23T20:43

в мире

роман абрамович

владимир зеленский

россия

министерство финансов сша

джо байден

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский советовал главе США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против российского бизнесмена Романа Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как утверждает издание, в начале марта сотрудники минфина США подготовили санкции в отношении Абрамовича, однако, когда пришло время объявлять о мерах параллельно с ЕС и Великобританией, Совет национальной безопасности при Белом доме попросил минфин воздержаться от этих мер."Причина: президент Украины Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который может оказаться важным посредником по России в переговорах о мире", - говорится в сообщении газеты.Представитель бизнесмена отказался комментировать участие Абрамовича в переговорном процессе. "Как заявлялось ранее, на основании запросов, в том числе, от еврейских организаций на Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", - заявил представитель предпринимателя газете.Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Позже санкции против Абрамовича ввел и Евросоюз.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.После начала российской специальной операции РФ и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779662962.html

https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, роман абрамович, владимир зеленский, россия, министерство финансов сша, джо байден