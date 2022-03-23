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ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ
ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ
ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:18
2022-03-23T20:18
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.При этом, по данным агентства, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не планируется."Любые новые меры, о которых страны могут договориться на этой неделе, будут ограничены в своем масштабе и, возможно, сконцентрируются на закрытии лазеек", - говорится в сообщении агентства.По словам источников, США и ЕС могут объявить о новой заморозке активов и запретах на поездки в отношении физических и юридических лиц.Агентство отмечает, что несколько европейских стран, в частности, Германия, выступали за то, чтобы ЕС сконцентрировался на ужесточении существующих санкций.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, украина, в мире
20:18 23.03.2022
 
ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ

Bloomberg сообщил, что Евросоюз в координации с США может ужесточить санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
При этом, по данным агентства, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не планируется.
"Любые новые меры, о которых страны могут договориться на этой неделе, будут ограничены в своем масштабе и, возможно, сконцентрируются на закрытии лазеек", - говорится в сообщении агентства.
По словам источников, США и ЕС могут объявить о новой заморозке активов и запретах на поездки в отношении физических и юридических лиц.
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Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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