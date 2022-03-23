https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779740209.html

ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ

ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

ЕС в координации с США может ужесточить санкции против России, сообщили СМИ

ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:18

2022-03-23T20:18

2022-03-23T20:18

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЕС в координации с США изучает возможность ужесточения или расширения санкций против РФ, страны могут согласовать новые меры на этой неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.При этом, по данным агентства, масштабных шагов, таких как прекращение закупки нефти и газа, не планируется."Любые новые меры, о которых страны могут договориться на этой неделе, будут ограничены в своем масштабе и, возможно, сконцентрируются на закрытии лазеек", - говорится в сообщении агентства.По словам источников, США и ЕС могут объявить о новой заморозке активов и запретах на поездки в отношении физических и юридических лиц.Агентство отмечает, что несколько европейских стран, в частности, Германия, выступали за то, чтобы ЕС сконцентрировался на ужесточении существующих санкций.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, сша, украина, в мире