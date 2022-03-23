https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779734102.html
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада - РИА Новости, 23.03.2022
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада
Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:33
2022-03-23T19:33
2022-03-23T19:37
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов."Прорабатываются, да", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции
19:33 23.03.2022 (обновлено: 19:37 23.03.2022)
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада
Замглавы МИД Иванов: ведется работа над ответными санкционными списками в отношении Запада