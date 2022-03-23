Рейтинг@Mail.ru
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779734102.html
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада - РИА Новости, 23.03.2022
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада
Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:33
2022-03-23T19:37
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329062c933218beae08448a2541d58a5.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов."Прорабатываются, да", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_88469de882803d2ac48d182c92565f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции
19:33 23.03.2022 (обновлено: 19:37 23.03.2022)
 
МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада

Замглавы МИД Иванов: ведется работа над ответными санкционными списками в отношении Запада

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
"Прорабатываются, да", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
Санкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала