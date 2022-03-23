https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779734102.html

МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада

МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада - РИА Новости, 23.03.2022

МИД работает над ответными санкционными списками в отношении Запада

Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:33

2022-03-23T19:33

2022-03-23T19:37

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ответные санкционные списки России в отношение ЕС и Великобритании сейчас прорабатываются, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов."Прорабатываются, да", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции