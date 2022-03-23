https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779531978.html

Запад вспомнил свое пиратское прошлое

Запад вспомнил свое пиратское прошлое - РИА Новости, 23.03.2022

Запад вспомнил свое пиратское прошлое

Британские охотники за сокровищами российских миллиардеров в легком отчаянии: некоторые попавшие в санкционный список россияне оказались не так просты. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T08:00

2022-03-23T08:00

2022-03-23T08:07

авторы

геннадий тимченко

алишер усманов

россия

италия

суррей

евросоюз

антанта

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Британские охотники за сокровищами российских миллиардеров в легком отчаянии: некоторые попавшие в санкционный список россияне оказались не так просты.Бывший совладелец английского футбольного клуба "Арсенал" Алишер Усманов от большинства своих британских активов отказался заранее — его недвижимость в этой стране передана в трасты, бенефициарами которых являются члены его семьи, а не сам бизнесмен. Основатель USM Holdings полностью лишен права распоряжаться домами, на которые уже позарилось британское правительство: роскошное поместье Саттон-Плейс в графстве Суррей стоимостью 34 миллиона фунтов стерлингов и особняк Бичвуд-Хаус, находящийся в престижном лондонском районе Хайгейт, он оценивается в 48 миллионов фунтов. Однако если Усманов не является бенефициаром, то замораживать не принадлежащие ему активы оснований нет. Теперь понятно, почему его яхта Dilbar не была арестована в Гамбурге — это имущество с ним также не связано.Тяжело приходится тем, кто от своих зарубежных активов отказаться не успел. В США, Евросоюзе и Великобритании заняты срочной инвентаризацией российских капиталов, которые можно захватить, используя санкционный режим. Потомки средневековых каперов, гонявшихся за вражескими судами, чтобы их ограбить и получить потом рыцарский титул, как английский пират Фрэнсис Дрейк, сегодня отслеживают свои жертвы по всему миру. В США уже обещают "наводчикам" бонус за ценную информацию о нахождении принадлежащих россиянам активов. Для погони за яхтами можно пользоваться благами прогресса — находящейся в открытом доступе геолокацией кораблей. По указанию попавших под санкции владельцев экипажи судов старательно избегают территориальных вод тех стран, где корабли могут захватить. Но кое-что уже не удалось защитить: в Италии заморожены яхты миллиардеров Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова и Андрея Мельниченко. Представители Мельниченко заявили, что "эти абсурдные и безосновательные санкции" бизнесмен будет оспаривать в суде.Судиться будет нелегко, тем более что европейские и американские законодатели пытаются юридически закрепить право не просто замораживать, а конфисковывать активы тех, кто находится под санкциями. Еще в начале марта в США заговорили о законопроекте, который окрестили "Яхты для Украины". Американская администрация намерена использовать захваченные активы россиян "для помощи украинцам": вырученные от продажи конфискованного имущества деньги пойдут на беженцев, реконструкцию страны и военную помощь киевскому режиму. Не исключено, что по такому же пути пойдут в итоге и европейские деятели, которые уже поговаривают о необходимости компенсировать свои убытки, связанные с наплывом беженцев, за счет арестованных на Западе российских активов.Иными словами, антироссийские санкции на глазах превращаются в механизм примитивного ограбления, что также было очень свойственно Европе в Средние века. Еще успеют переругаться между собой, доказывая, кому сколько причитается из общей добычи и кто возьмет на себя функции распределителя. Не говоря уж об Украине, которая и в лучшие времена была черной дырой, где быстро растворялись инвестиции и материальная помощь.В любом случае задуманная беспардонная экспроприация чужой собственности отдает большевизмом, с которым свыше ста лет так усердно боролись примерно те же страны. Хотя на самом деле тогда они просто спешили поживиться на просторах постреволюционной России. В военной интервенции Антанты участвовали 14 государств, каждое из которых пыталось оторвать свой кусок, воюя против Советов.Впрочем, сами, как обычно, старались в боевых действиях участия не принимать, поддерживали белогвардейцев. Те обещали им взамен серьезные экономические привилегии. Англичанам сулили право на эксплуатацию всех ресурсов Кольского полуострова на 99 лет вперед, США пытались вытеснить с Дальнего Востока японских конкурентов. Интервенция закончилась, как только РСФСР согласилась выплатить оккупантам дореволюционные долги и предоставить им на своей территории некоторые концессии. Так что ничего принципиально нового в действиях Запада в отношении России нет: нехитрая геополитика по-прежнему сводится к вытеснению конкурентов (что происходит сейчас с нашими олигархами), захвату рынков и максимальному отжиму ресурсов.Каким-то удивительным образом всю эту историческую часть отношений между Востоком и Западом успели подзабыть за два с небольшим десятилетия, когда в российских финансово-промышленных кругах царили романтические настроения в отношении цивилизованного Запада, где, как казалось, всем правит закон и гарантирована надежная судебная защита. Когда доходит до жесткой схватки, обо всем этом, как выясняется, можно не вспоминать.По данным российского Центробанка, в 2021 году чистый отток капитала из России превысил отметку 70 миллиардов долларов США: "Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило 72 миллиардов долларов против 50,4 миллиарда долларов (цифры за 2020 год. — Прим. ред.), при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций".Своевременно вложились — что еще можно сказать...

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

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россия

италия

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авторы, геннадий тимченко, алишер усманов, россия, италия, суррей, евросоюз, антанта, в мире