https://ria.ru/20220323/sammit-1779613805.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 23.03.2022

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС

Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:00

2022-03-23T13:00

2022-03-23T13:11

политика

владимир путин

большая двадцатка

атэс

саммит атэс

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Разумеется, ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, все это предстоит прорабатывать заново", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент в этом году принять участие в каких-либо саммитах, например, G20 или АТЭС.

https://ria.ru/20220323/kitay-1779576253.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, большая двадцатка, атэс, саммит атэс , дмитрий песков