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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 23.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 23.03.2022
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС
Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:00
2022-03-23T13:11
политика
владимир путин
большая двадцатка
атэс
саммит атэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Разумеется, ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, все это предстоит прорабатывать заново", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент в этом году принять участие в каких-либо саммитах, например, G20 или АТЭС.
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политика, владимир путин, большая двадцатка, атэс, саммит атэс , дмитрий песков
13:00 23.03.2022 (обновлено: 13:11 23.03.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС

Пресс-секретарь Песков: говорить об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС пока рано

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока рано об этом говорить. Разумеется, ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, все это предстоит прорабатывать заново", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент в этом году принять участие в каких-либо саммитах, например, G20 или АТЭС.
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
10:31
МИД Китая раскритиковал идею исключить Россию из G20
 
ПолитикаВладимир ПутинБольшая двадцаткаАТЭССаммит АТЭСДмитрий Песков
 
 
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