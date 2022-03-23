https://ria.ru/20220323/sammit-1779613805.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС - РИА Новости, 23.03.2022
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС
Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:00
2022-03-23T13:00
2022-03-23T13:11
политика
владимир путин
большая двадцатка
атэс
саммит атэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в мировых делах драматична и меняется коренным образом, поэтому пока рано говорить об участии президента РФ Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока рано об этом говорить. Разумеется, ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, все это предстоит прорабатывать заново", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент в этом году принять участие в каких-либо саммитах, например, G20 или АТЭС.
https://ria.ru/20220323/kitay-1779576253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, большая двадцатка, атэс, саммит атэс , дмитрий песков
13:00 23.03.2022 (обновлено: 13:11 23.03.2022)
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС
Пресс-секретарь Песков: говорить об участии Путина в саммитах G20 и АТЭС пока рано