https://ria.ru/20220323/sammit-1779604701.html

Участие Путина в саммите G20 в Индонезии остается в планах, заявила посол

Участие Путина в саммите G20 в Индонезии остается в планах, заявила посол - РИА Новости, 23.03.2022

Участие Путина в саммите G20 в Индонезии остается в планах, заявила посол

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии в конце 2022 года остается в планах, заявила журналистам на брифинге в Джакарте посол РФ в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:23

2022-03-23T12:23

2022-03-23T13:27

россия

джакарта

большая двадцатка

в мире

индонезия

владимир путин

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БАНГКОК, 23 мар – РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии в конце 2022 года остается в планах, заявила журналистам на брифинге в Джакарте посол РФ в этой стране Людмила Воробьева.Брифинг транслировался на страницах социальных сетей посольства России в Индонезии."Участие Президента России в саммите запланировано и остается в планах", - заявила глава российской дипмиссии в Джакарте в ответ на вопрос индонезийских журналистов о том, приедет ли российский президент на саммит G20, проведение которого запланировано на четвертый квартал 2022 года на острове Бали."Президент хочет приехать", - добавила она, отвечая на вопрос о желании президента РФ участвовать в саммите.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке"."Это будет, конечно, зависеть от ряда обстоятельств, в первую очередь, от ситуации с коронавирусной инфекцией, а эта ситуация сейчас улучшается", - также сказала Воробьева.Посол РФ отметила, что в последнее время слышны призывы к исключению России из G20 в связи с проведением Россией специальной операции на Украине."Форум G20 – это не площадка для обсуждения или разрешения таких кризисов, это форум, задача которого – улучшение экономической ситуации и разрешения экономических проблем", - сказала Воробьева."И конечно, исключение России из состава такого форума никак не поможет решить экономические проблемы, как раз наоборот. Мы по-настоящему надеемся, что правительство Индонезии не поддастся ничьему давлению в этом вопросе", - подытожила посол РФ.Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Россия "в новых условиях" поставки пшеницы в Индонезию, где из российской муки производят любимую местными жителями лапшу, посол заявила, что поставки продолжатся и могут быть увеличены в случае сохранения стабильности логистических цепочек между двумя странами.О поставках по линии военно-технического сотрудничества в страны Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезию, Воробьева сказала, что поставки будут продолжаться по существующим контрактам. "Что касается последующих контрактов, то, как известно, для танго нужны двое, так что, если будет спрос со стороны Индонезии, будет и предложение со стороны России", - сказала она. Кроме того, посол заявила, что российская сторона не получала официальных уведомлений от индонезийского правительства по отказу от сделки по Су-35.

https://ria.ru/20220315/polsha-1778342652.html

https://ria.ru/20220225/aviasoobschenie-1775159620.html

https://ria.ru/20211214/sotrudnichestvo-1763607990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, джакарта, большая двадцатка, в мире, индонезия, владимир путин